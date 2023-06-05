Çocuk sahibi ailelere devletten 3038 TL destek ödemesi! 15 Haziran’da hesaplara yatacak

Çocuk sahibi ailelere günlük müjdesi geldi. Anne babalara devletten aylık destek verilecek. Üstelik de bu yardım ödemesi çocuk başına yapılacak. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ve çocuğu okula giden aileler için yeni destek paketlerini açıkladı. Göktaş açıklamasında çocuğu olan ailelere yönelik yardımların devam edeceğini duyururken Aylık 3038 TL destek ödemesinin süreceğini bildirdi. 15 Haziran’da başvuru yapan ailelere çocuk başına 3038 TL yardım parası yatacak. SED yardımı başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

YENİ AİLE BAKANI MÜJDEYİ VERDİ

Yeni atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düşük gelirli ailelere yönelik yardım ödemeleri konusunda önemli bir duyuru yaptı. Göktaş'ın açıklamalarına göre, çocuk sahibi olan ailelere ortalama olarak 3.038 TL destek sağlanacak. Bu yardımın Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında en fazla iki çocuklu ailelere yönelik olacağı belirtildi. Konuya ilişkin merak edilen diğer detaylar ise haberimizde…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaması adına çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dar gelirli ailelerin ekonomik kriz ve sıkıntılarla boğuştuğu bu dönemde, Bakanlık, sosyal yardım ödemeleri (SED) kapsamında bu önemli düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bu yardımların hedefi, çocukların eğitimlerini maddi sıkıntı çekmeden tamamlaması ve aynı zamanda ailelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak.

Bakanlık, Haziran ayından itibaren bu destek ödemelerine başlamıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçim sıkıntısı çeken ailelere 3.038 TL mali destek sağlanacağı vurgulandı.

Asgari ücret artışlarının yanı sıra, son zamanlarda yüksek enflasyon ve dar gelirli ailelerin ekonomik sıkıntıları nedeniyle Bakanlık, farklı yardım paketleri oluşturarak desteklerini sürdürüyor. Bu yardımlar, aylık olarak düzenli bir şekilde sağlanacak ve hem ailelere hem de özellikle çocuklara yönelik olacak.

Bu önlem, ekonomik baskı altında olan dar gelirli vatandaşların yükünü hafifletmeye yöneliktir. Bakanlık, sosyal yardım ve destek mekanizmaları aracılığıyla dar gelirli ailelere sürekli yardım sağlamayı taahhüt etmektedir.

HAZİRAN AYI DESTEK ÖDEMELERİ TARRİHLERİ AÇIKLANDI

Haziran ayından itibaren başlatılan bu destek ödemeleri, Bakanlık tarafından düzenli olarak yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, geçim sıkıntısı çeken ailelere her ay 3.038 TL mali destek sağlanacak.

Asgari ücret artışları ve enflasyonun yüksek seviyelerine rağmen, Bakanlık, dar gelirli ailelere yönelik desteklerini sürdürmektedir. Bu mali destekler, ailelere ve özellikle çocuklara yönelik olacak şekilde düzenli olarak sağlanacaktır.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEKLER SÜRECEK

Bu yeni mali destek düzenlemesi, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan dar gelirli vatandaşların yükünü hafifletmek için tasarlanmıştır. Bakanlık, sosyal yardım ve destek programları aracılığıyla dar gelirli ailelere sürekli olarak yardımcı olma taahhüdünde bulunmaktadır.