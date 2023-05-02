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Çalışan kadınlara müjde 25.000 TL toplu para ödenecek! Devlet desteği karşılıksız verilecek

Devletten müjde! Çalışan kadınlara SGK tarafından 25.000 TL toplu para ödenecek dilekçe ile gelmeleri yeterli olacak.

Çalışan kadınlara müjde 25.000 TL toplu para ödenecek! Devlet desteği karşılıksız verilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışan kadınlara sosyal yardım ve destek ödemeleri devam ediyor. Kadınlar, çalışma hayatının içinde bulunmaları durumunda devlet hayatlarını kolaylaştırmak adına birçok yardım sağlıyor. Bu yardım ödemelerinden biri de doğum yardımı oluyor. Kadınlar, doğumdan önceki 6 hafta ve doğumdan sonraki 6 hafta için devlet yardımı alabiliyor. Bu yardım için bazı şartlar bulunuyor ve şartları Taşıyan kadınlar başvuru yapabiliyor. Devletten Doğum yardımı almak isteyen çalışan kadınların Dilekçe ile yazılı başvuru yapmaları da gerekiyor. Şartlara uygun olanlar başvurularını doğumdan sonraki bir yıl içinde yapabiliyor. SGK'dan Toplu para ödemesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Devletten kadınlara yeni yardım müjdesi geldi. Çalışan kadınlara SGK aracılığıyla 25.000 TL toplu destek ödemesi verilecek nokta belirli şartlar doğrultusunda verilecek olan yardım ödemesinden faydalanmak isteyen kadınların yazılı dilekçe ile sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapmaları gerekiyor. Doğum yardımı ya da rapor parası olarak bilinen bu yardım ödemesinin bazı şartları da var. Şartları taşıyan kadınlar başvuru koşuluyla yardım ödemesinden faydalanabiliyor. Devletten Doğum yardımı almak için aranan şartlar ve detaylar haberimizde…

25.000 TL TOPLU PARA KADINLARA VERİLECEK

Dar gelirli aileler, çocuklu aileler derken devletten çalışan kadınlara da müjdeli haber geldi. Çocuk başına ödeme alan ailelerin yanı sıra dar gelirliye de fatura desteği sağlanacağı açıklanmıştı. Çalışan SGK'lı kadınlara da 26.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Çocuk başına para alan çalışmayan kadınlardan sonra devlet bu kez çalışan kadınlar için müjdeli haberi verdi. Doğum öncesi ve sonrası için izne çıkan çalışan kadınlara 26.000 TL toplu ödeme yapılacak.

DEVLETTEN ÇALIŞAN KADINLARA 26.000 TL ÖDEME

Devlet tarafında çalışanlar kadınlar için doğum öncesinde ve sonrasında devletin kendilerine tanıdığı doğum izni süresince bir para yardımı yapacak. Çalışan kadınlar için süresince devlet 26.000 TL para ödemesi gerçekleştirecek.

ÖDEME 2 ŞEKİLDE OLACAK

Ödeme ise 2 şekilde yapılacak. 26.000 TL olarak belirlenen destek ödemi aylık olarak hesaplarına yatacak. İkinci seçenek ise toplu ödeme olarak belirlendi.

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