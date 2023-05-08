Bu gece yarısı akaryakıt fiyatlarına katmerli zam geliyor! Araç sahipleri kontak kapatacak

Akaryakıt fiyatlarına zam haberi geldi. Hem döviz kurunda yaşanan artış hem de brent Petrol fiyatlarında yaşanan değişimler sonrası kötü haber verildi. Geçtiğimiz hafta peş peşe indirim haberleri ile araç sahiplerinin yüzünü güldüren akaryakıt fiyatlarına bu hafta üst üste zamlar geliyor. Üstelik bu gece yarısı çifte zam gelecek. Peki, zam sonrası benzin motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları güncel rakamlar ve son dakika akaryakıt zammı detayları haberimizde…

Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere akaryakıt fiyatlarına çifte zam bekleniyor. Peki, benzin fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi? İşte 8 Mayıs 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

6 Mayıs 2023 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim geldi.

MOTORİN FİYATLARINA DA İNDİRİM GELMİŞTİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş indirim geldi.

ÇİFTE ZAM BEKLENİYOR!

8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 MAYIS 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 17,86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.28 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 17.91 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 10,50 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 19.65 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 18,26 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 19.63 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 18,34 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL