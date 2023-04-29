BİM’de 2 Mayıs Salı süt ve süt ürünleri, temizlik ürünleri mega indirim vakti!

Birleşik Mağazalar AŞ, 1995 yılında açılarak 21 mağazayı Türkiye’nin her il ve ilçesine taşıyan, vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı ürün hizmeti sunan marketler zinciri olarak hizmetlerini sürdürüyor. 60.037 mağaza sayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında ürün hizmetini uygun olarak sunmasının yanı sıra 100 bini aşkın istihdam sağlıyor. Vatandaşların indirimli ürünlere ve temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ürünler, giyim, bebek eşyaları, bahçe eşyaları ve sık sık farklı kategorilerde ihtiyaçlarını karşıladığı BİM market zincirleri her hafta yeni indirimler sunuyor. Peki, BİM 2 Mayıs aktüel katalog indirimlerinde neler var? 2 Mayıs BİM aktüel katalog indirimli ürünleri ne kadar? İşte 2 Mayıs 2023 Salı BİM aktüel katalog fırsatları...



2 MAYIS BİM AKTEÜL KATALOG ÜRÜNLERİ



2 Mayıs BİM aktüel katalog indirimlerinde bu hafta vatandaşları özellikle süt ve süt ürünleri ile temizlik ürünleri karşılıyor. Bu kategorilerde yapılacak alışverişlerde BİM 2 Mayıs Salı günü özellikle ekstra indirimler sunuyor. Bunlara ek olarak kişisel bakım ürünleri de 2 Mayıs BİM aktüel kataloglarında indirimli sunuluyor. İşte BİM 2 Mayıs 2023 indirimli ürün listesi...



5 MAYIS BİM AKTÜEL KATALOG ÜRÜNLERİ



Süt ve süt ürünleri, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünleri 2 Mayıs BİM aktüel katalog indirimleri ile gelirken diğer ürünlerde hemen peşinden 5 Mayıs’ta BİM’de. 5 Mayıs 2023 BİM aktüel katalog ürünlerinde ise mutfak gereçleri, elektronik küçük ev aletleri, yatak örtüsü, nevresimler, pijama takımları, saç şekillendirici ve epilasyon cihazı, tartı, kurutma makinesi, televizyon, çocuk oyuncakları ve daha birçok ürün uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşuyor. İşte BİM 5 Mayıs aktüel katalog ürünleri...