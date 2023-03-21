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Benzinliklerde tabelalar değişti! Akaryakıtta değişim beklendiği gibi olmadı! 21 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Benzinliklerde tabelalar değişti! Akaryakıtta değişim beklendiği gibi olmadı! 21 Mart güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar...

Benzinliklerde tabelalar değişti! Akaryakıtta değişim beklendiği gibi olmadı! 21 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahibi olan vatandaşlar için en önemli giderlerden birisi de akaryakıt. LPG, motorin ve benzin fiyatları da sık sık indirim ve zaman haberleri ile gündemde. Yurt dışı ve yurt içindeki döviz hareketlilikleriyle beraber de dalgalanmalar göstermektedir. Motorine gelen indirim ve zam haberleri son zamanlarda özellikle sıkı olarak takip edilmekte. Benzin ve otogaz gruplarında illere göre farklılık gösteren fiyatlar günlük ve haftalık olarak akaryakıt şirketleri tarafından değiştirebilmektedir.  


Akaryakıt fiyatlarında son iki hafta içinde tam 7 kere fiyat güncellemesi yapıldı. Şimdi bir zam daha geliyor. Brent petroldeki sık fiyat azalış ve artışları sebebiyle araç sahibi olanlar da endişe ediyor. İstasyonlarda ise tabelalar bir indirim, bir zam için değiştiriliyor. Son haberlere göre ise indirimli motorin fiyatları İzmir için 21,32 TL, Ankara için 21,24 TL ve İstanbul için 21,1 TL indirim görecek dendi. Benzinde ise İzmir 18,24 TL’ye, Ankara için 18,24 TL’ye, İstanbul’da ise 18,05 TL’ye düşüş bekleniyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 19 Mart 2023 benzin, motorin, LPG ne kadar? İşte detaylar... 


Akaryakıt fiyatlarında güncelleme 


Akaryakıt fiyatlarında illere göre güncellemeler gerçekleştirilecek. 21 Mart 2023 itibari ile fiyatların güncel hallerine göre sürücüler ödeme yapacak. BP, Opet, Petrol Ofisi ve Shell istasyonlarında bugünden itibaren güncellemenin gerçekleşeceği söyleniyor. 


21 Mart İstanbul akaryakıt fiyatları 


İstanbul için 21 Mart 2023 akaryakıt fiyatlarında benzinin 1 litresi 20,48 TL iken motorin 20,45 TL, LPG ise 12,07 TL. 


21 Mart Ankara akaryakıt fiyatları 


Ankara için benzinin litresi 20,88 TL’den satılırken, motorin 20,85 TL, LPGS ise 12,26 TL’den satılıyor.  


21 Mart İzmir akaryakıt fiyatları 


İzmir’de bugün 1 litre benzin fiyatı 20,76 TL iken motorinin fiyatı 20,01 TL’den, LPG’nin litresi ise 11,95 TL’den satışta. 

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