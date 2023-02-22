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Benzine indirim geleceği haberi sızdı! Benzine gelecek indirim miktarı ve tarihi belli oldu!

Benzine indirim geleceği haberi sızdı! Benzine gelecek indirim miktarı ve tarihi belli oldu! İşte en son benzin fiyatı gelişmeleriyle ilgili detaylar...

Benzine indirim geleceği haberi sızdı! Benzine gelecek indirim miktarı ve tarihi belli oldu!

Ekonomik krizin kendisini iyice gösterdiği ve gelen zamlar sebebiyle vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı şu günlerde araç sahipleri de sürekli olarak akaryakıta zam geldi mi, akaryakıt indirimi yapıldı mı? Bunları takip etmek mecburiyetinde kalıyor.  


Akaryakıt fiyatlarındaki indirim haberi ise araç sahiplerini bir hayli sevindirecek. 23 Şubat itibariyle akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. 48 kuruş benzinde indirim olacağı söyleniyor. 


Araç sahiplerini fazlasıyla sevindirecek ve depo bazında bakıldığında büyük etki eden benzin fiyatlarındaki indirim sürekli olarak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Benzin almadan mutlaka öncelikle tüm araç sahipleri fiyatlara bakıyor. Depoları fullemenin iyice zorlaştığı şu günlerde benzin fiyatları araç sahiplerinin radarında olan konulardan birisi. 


Benzin indirimi müjdesi geldi 


En son araç sahiplerinin sevineceği benzin indirimine dair bilgiler ise geldi. Öğrenilen bilgiye göre 23 Şubat itibari ile benzin fiyatlarında 48 kuruş indirim yapılacak. 

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