Bakan Bilgi’nden canlı yayında açıklama! Asgari ücrette yeni zam iddiası!

Canlı yayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e gündemle alakalı bazı sorular yönetildi. A Haber’in canlı yayın programında gündemden sonra emekli ve asgari ücret maaşları hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin, milyonları heyecanlandıracak sözler sarf etti. Peki, 2023 asgari ücret ara zammı ne zaman olacak? Ara zam ne kadar olacak? İşte Bakan Bilgin’in açıklamaları...



ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?



Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, programda kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken;



“Asgari ücret ne demek? Bunun altında vatandaş çalıştırılamaz demek. Sosyal devletin sorumlulukları arasında biz buna çok önem veriyoruz, şimdi enflasyonda düşüyor. Emekçileri ve çalışanını koruyan bir yaklaşımımız var. Enflasyonun düşmesini verilerden görüyoruz. Enflasyon üretici ve tüketici fiyatlarını da değiştiriyor. Makas kapanırken bu enflasyonun gerçek düşüşte olduğunu ifade ediyor. Fiyatlarda devam eden artışı da biz durduracağız. Ücretleri sosyal devlet olarak koruyacak ve Temmuz’da yeni bir değerlendirme ile zammı belirleyeceğiz. Pazardaki alım gücünü de verilerle arada tespit ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.



7.500 TL’DEN FAZLA ALAN EMEKLİ İÇİN DÜZENLEME



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e A Haber canlı yayınına yöneltilen bir soru da emekliler ile ilgili oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle beraber artık minimum emekli maaşı 5 bin 500 TL yerine 7 bin 500 TL oldu. Ancak mevcut durumda zaten 5 bin 500 TL’den ve hatta 7 bin 500 TL’den fazla alanlar için bir düzenleme yapılmadı. Milyonlarca emekli ise bu duruma tepkili.



Buna dair yöneltilen soru içinse Bakan Vedat Bilgin şunları iletti:



“Ülkemizde 15 milyonu geçkin emekli vatandaşımızın var. Bunun 9,5 milyonu 7 bin 500 TL altında maaş alanlar. Son kararla beraber minimum emekli aylığı 7 bin 500 TL yapıldı ve 9,5 milyon emekli rahatladı. Kalan 5 milyon kadar emekliye düzenleme yapıyoruz. Onların rahatsızlığını gidermek adına çalışmalarımızı sonuçlandırdık. Temmuz ayında noktayı koyacağız ve emeklilerin tümü için kapsamlı bir düzenleme getireceğiz.”