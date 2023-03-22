Bakan Bilgin son dakika duyurdu! Emekli maaşı zammı ve Bayram ikramiyesi zammında anlaşma sağlandı

Milyonlarca emekli nefesini tutmuş bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün arasında yapılan görüşmeyi bekliyordu. Bugün öğlen saatlerinde bir araya gelen ikili uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonunda bakan Bilgin milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek son dakika açıklamasını yaptı. Emeklinin hayali gerçek oluyor beklenen ara zam nihayet geliyor. Üstelik emekli bayram ikramiyesi de zamlı olarak ödenecek.

Yaklaşan genel seçimler öncesinde milyonlarca emekliliği ara zam bekliyordu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ile bu konuda taleplerini sık sık dile getiriyordu. Emeklinin sesi olan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün bugün öğle saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşme sonucunda emekliye büyük müjde çıktı.

EMEKLİYE ARA ZAM VE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLI GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk yemekler Derneği başkanı Kazım Ergün ile yaptığı açıklama sonrasında son dakika duyurusu yaptı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklamayı yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "En düşük emekli maaşı ve emekli ikramiyesini yükseltecek çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARINA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Genel seçimler öncesi emekli maaşlarına ara zam yapılacağı yönünde iddialar son dönemlerde çok konuşuluyordu. Bugün Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklaması ile emeklinin umudunu arttırdı. Yani 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde milyonlarca emeklilerin maaşına zam gelebilir. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltileceği konuşuluyor.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Nisan ayında kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emeklinin beklediği diğer bir Müjdeli Haber ise bayram ikramiyesi zammı olmuştu. Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım başlarken emekli Bayram ikramiyesine yapılacak olan zam ile ilgili de bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanından önemli açıklama geldi. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen Bayram ikramiyesine artış kesinleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı ile yaptıkları görüşmede bayram ikramiyesi zammını ele aldıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin henüz zam miktarı konusunda net bir açıklama yapmadı.