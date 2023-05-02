Bakan Bilgin erken emeklilik müjdesini duyurdu! Düzenleme geldi

EYT’den sonra çalışması sürdürülen ikinci emeklilik reformu kapsamında milyonlarca esnaf ile ev hanımının yanı sıra çiftçilere de şans doğdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaftan sonra çiftçiyi de erken emeklilik kapsamına aldı. Milyonlarca çiftçi için erken emeklilik 7200 gün ile mümkün olacak. Bağ-Kur’lu esnaf gibi küçük tüccar sayılan çiftçilere 9000 gün değil, 7200 gün hakkı verilerek 5 yıl erken emekli olma hakkı sağlanacak. Bunun yanı sıra yüzde 20 oranında emekli maaşının yüksek olması sağlanacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim müjdeleri arasına koyduğu çiftçiler için sosyal güvenlik prim desteğinin ardından erken emeklilik onlar için de mümkün oldu. 20 yılda erkenden emekli olma hakkı verilecek.



ÇİFTÇİNİN PRİM YÜKÜ AZALIYOR



Çiftçilerin prim yükünün de azaltılmasına yönelik verilen bu karar ile Bakan Vedat Bilgin, “Esnaflar, tüccarlar, çiftçi odaları ile görüşmeler yaptık. Tarımdan sigortalı olanların isteklerini öğrendik. Prim gün sayısının yüksek olduğu tespit edildi ve bunun üzerine teknik çalışmalarımızı neticelendirdik.” ifadelerine yer verdi.



Bakan Vedat Bilgin, çiftçinin erken emekliliğine dair, “5 kişinin istihdam edildiği berberi büyük işletme gibi düşünemeyiz. Belli bir noktanın altındakileri çalışan sayısına göre aynı şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Prim gün sayısını emekçiyle eşitleme hazırlığımız tamam.” sözlerini ekledi.



Normal emekliliğe ek olarak Tarım Bağ-Kur emekliliği çiftçiler için ayrıca malulen, yaştan ve engelli olarak 4 şekilde sağlanıyor. Buna ek olarak tarımda mevsimlik, sürekli, süreksiz gibi çalışma şartlarına göre tarım sigortalısı, Bağ-Kur ve işçi olarak farklı statülerde emeklilik gerçekleşiyor.



TARIM BAĞ-KUR EMEKLİLİK ŞARTI



Tarımda emeklilik için 9000 gün veya 5400 gün ile prim gün sayısının tamamlanması gerekmektedir. 9 Eylül 1999 İLE 30 Nisan 2008 aralığında müracaat edenler için tamamlanması gereken 9000 gün primdir. Erkeklerin yaş sınırı 60 iken kadınların 58’dir. 2008 Nisan’dan sonra müracaatı yapılanlar içinse 63 yaşını tamamlamak gerekiyor. Kadınların 5400 günü 61’e ya da 900 günü ise 58 yaş ile doldurması zorunlu tutulmaktadır. Artık çiftçi için de eşitlik sağlanarak 7200 prim gün sayısı mümkün olacak.