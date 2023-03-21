Baharla beraber 2. el otomobil fiyatları çılgına döndü! Böyle artış görülmedi!

TOGG’un piyasaya çıkmasıyla ve ön satışlarının başlangıcıyla birlikte ülkemizdeki otomotiv sektörü de etkilendi. Arabaların satışa çıkarılmasıyla beraber TOGG’a şimdiden büyük bir talep meydana geldi. İkinci el araba piyasası ise bu durumdan fazlasıyla etkilendi. TOGG’un etkisiyle beraber ikinci el piyasasında meydana gelecek değişikliklere dair İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel açıklamalarda bulundu. İşte TOGG’un satışlara başlamasıyla ikinci el piyasasının nasıl etkileneceğine dair detaylar...



TOGG ön satışı ve fiyatları



TOGG’un piyasaya çıkmasıyla beraber ön satışlara şimdiden beklentilerin üzerinde bir ilgi oluştu. Arabaların satılığa çıkmasıyla birlikte vatandaşlar TOGG alabilmek adına adeta sıraya girdi. Henüz fiyatlar netlik kazanmasa da nasıl yönde ilerleyeceği net olarak görülmeye başlanıyor.



2. el araç fiyatlarında hareketlilik



Mart 2023 ile birlikte TOGG’un piyasaya sürülmesi 2. el araç fiyatlarını şimdiden etkiledi. Araç satış ilanlarına bakıldığı zaman TOGG isteyen vatandaşların çok daha fazla ön plana çıkıldığı görüldü. İkinci el araç fiyatları ise istikrarlı biçimde devam ediyor.



İkinci el araç piyasasında son durum



İkinci el araç piyasasındaki Mart 2023 gelişmelerine dair İMAS (İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği) Başkanı Hayrettin Ertemel, epey hareketlilik görüldüğünü belirtti. Depremin etkisiyle birlikte piyasada bir miktar durgunluk yaşanabileceğine de dikkat çekiliyor. Ertemel TOGG fiyatlarının açıklanmasıyla beraber piyasada büyük bir hareketlilik meydana geleceğini düşünülüyor.



Mart 2023 2. el araç fiyatları



Ayrıca Hayrettin Ertemel, 2. el araç fiyatlarıyla birlikte mevcut şartlar altında düşmeyeceği vurgulanıyor. 2023 Ramazan Bayramı döneminde ise taleplerin artışıyla fiyatların artacağını da belirtiyor. Genel anlamda piyasanın stabil olmasının da büyük dalgalanma beklenmediği yönünde yorumlandığı görülüyor.

İkinci el araba alırken nelere dikkat etmek gerekir?



2. el araç alım satımında dikkat edilmesi gerekenler özellikle aracın muayenesinin yapılması ile geçerliliğinin kontrol edilmesidir. Ek olarak kilometrenin doğruluğunun araştırılması önemlidir. Hasar kaydı sorgulaması ile birlikte geçmiş kaza ve tamiratları bilinmelidir. Yetkili servisler ile sigorta şirketleri vatandaşlara bu konuda yardımcı olmaktadır.