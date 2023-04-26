Aylık 1.500 TL taksitlerle vatandaşlar ev sahibi oluyor! 12 il için fırsat verildi

TOKİ fırsatları ile yüz binlerce vatandaş ev sahibi oluyor. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar ise tekrar nasıl ev sahibi olmak adına şanslarını deneyebileceklerini araştırıyor. Bunun için devreye kamu bankaları sokuldu. Yine devlet aracılığı ile kamu bankalarından destek sağlanıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ev sahibi olmak için başvurular başladı.



2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen ve aylık cüzi taksitler ödeyebilecek vatandaşlar özellikle çok kimsenin bilmediği Kamu bankalarının gayrimenkul sayfalarından yararlanabilir. Halkbank’ın ve Ziraat Bankası’nın gayrimenkul fırsatları ile aylık 1.500 TL’ye kiradan daha az ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. En uygun taksitli konut kredisi araştırması yapan vatandaşlar için bu fırsat kaçmaz.



KAMU BANKALARI GAYRİMENKUL SATIŞ



Halkbank ve Ziraat Bankası gayrimenkul satışları ile gelir seviyesi yüksek olmayan vatandaşlar için bir fırsat yaratıyor. Satışa sunulan çok sayıda uygun fiyatlı evler sık sık oluyor. Bankanın icra ile el koyduğu evler teklif verilerek alınıyor.



ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK GAYRİMENKUL SATIŞ



Ziraat Bankası’nın satışa sunduğu dairelerden birisi ikinci el olarak konuldu. Başlangıç bedeli ise 90 bin TL olarak belirlendi. Teminat olarak ise yalnızca 5 bin 400 TL gibi bir rakam ödeniyor. Minimum artış bedeli 1.000 TL olan konutun bulunduğu kat bodrum. Trabzon ilinin Arsin ilçesinde bulunan Ziraat Bankası şubesi ilgili şube olarak geçiyor. Toplam fiyatı ise 150 bin TL.



Örnek bir daire olarak belirttiğimiz bu eve ek olarak meskenler de satışa sunuluyor. Ordu, Akkuş, Yeni’de sunulan apartman dairesi için ise başlangıç bedeli yalnızca 275 bin TL. Ağrı Doğubeyazıt, Büyük Ağrı’dan konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar içinse yalnızca 297 bin 500 TL’den başlangıç bedeli olan konut sunuluyor.



İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler için de 600 bin, 900 bin 1 milyon TL gibi fiyatlarla çevredeki satışlardan daha uygun fiyatlarla ev sahibi olmak mümkün.



Ziraat Bankası ilanlarını takip etmek için https://www.e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo?activeTab=ongoingAuctions&cid=867845 linkine girebilirsiniz.



Ev, işyeri, mesken ve benzeri tüm satışlar için Halkbank gayrimenkul takiplerini ise https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz.