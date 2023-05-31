Ayçiçek yağı fiyatlarına dev indirim! 4L Ayçiçek yağı sadece 99 TL

Ayçiçek yağı indirimi haberleri milyonlarca tüketici tarafından yakından takip ediliyor. Son iki yıl içinde artan fiyatlara inat bazı zincir marketlerde ayçiçek yağı fiyatlarına dev indirim uygulanıyor. Bugün de ayçiçek yağına yeni bir indirim Haberi geldi. O markette ayçiçek yağı fiyatları dibe indi. Özellikle 4 litre ayçiçek yağı fiyatı 99 TL'ye kadar geriledi. Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler bu Kampanyayı sakın kaçırmasın. İndirimli ayçiçek yağı fiyatları ve detaylar haberimizde…

Rusya ve Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte bu durumdan oldukça etkilenen mutfakların başlıca temel ihtiyaç malzemesi olan sıvıyağ olmuştu. Vatandaşlar ise ihtiyacı olan sıvıyağı market market gezip en uyguna alma derdinde. Marketlere akın eden vatandaşlar ise sıvı yağ stoklarını eritmişti. Türkiye'de artan enflasyon ve dolar kurunda yaşanan hareketlilikle birlikte gıda fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Gelen zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında gelen sıvı yağlarla ilgili flaş gelişme yaşandı.

DEV AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ BAŞLADI

Vatandaşlar tarafından sevilen marketlerden biri olan Migros 4 litre Turna Ayçiçek Yağı Pet 119,90 TL yerine 99,90 TL'den satışa çıkaracağını duyurdu. %17' lik indirim gören Turna ayçiçek yağı vatandaşlar tarafından büyük ilgiye sebep oldu.

KISA SÜRELİĞİNE GEÇERLİ

Ayçiçek yağı fiyatlarına indirim kısa süreliğine geçerli. Sadece bir hafta sürecek indirimi kaçırmak istemeyenler acele etsin. Çünkü ürünlerde stoklarla sınırlı kısa süre içinde tükeniyor.