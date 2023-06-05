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Asgari ücrette ara zam müjdesi! Yüzleri güldürecek rakam geliyor

Asgari ücrette ara zam müjdesi yolda. Gözlerin çevrildiği Temmuz ayına çok az bir süre kalırken ara zammın açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Ara zam ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak soruları gündemdeki yerini koruyor.

Asgari ücrette ara zam müjdesi! Yüzleri güldürecek rakam geliyor

Asgari ücretle çalışanları sevindirecek ara zam müjdesi için gözler Temmuz ayına çevrildi. Kabin’de yaşanan değişiklik sonrasında gözler tekrar asgari ücrette yapılacak ara zamma çevrilmişti. Ara zam konusu ne olacak, Temmuz’da ara zam gelecek mi, yeni Kabine’den asgari ücretliye ara zam kararı çıkacak mı merak edilirken şimdi tüm gözler Temmuz ayında. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zam konusunda yaptığı açıklamayla bir kez daha heyecanlandırdı.

Asgari ücret zammı için artık geri sayım başladı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücrete ara zam ile ilgili son açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ara zammı ile ilgili yaptığı açıklamada çalışanların yüzünü güldürdü. Yeni asgari ücrette taban rakamlar netleşti. Asgari ücrete milyonlarca çalışanı Bayram ettirecek Okkalı zam geliyor. Asgari ücret zammı son dakika detayları haberimizde…

Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan tarafından merakla Takip ediliyor. Özellikle seçim sonrası çalışanların gözü kulağı yeni kabinede. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in görevinden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada asgari ücret zammı ile ilgili son açıklama geldi. Hafta sonuna girerken açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, milyonlarca asgari ücretlinin de yüzünü güldürdüğü. Asgari ücret zammında taban rakamlar belli oldu. Şimdi sadece enflasyon verileri bekleniyor. Dolar kurunun durumu enflasyon verileri ve Alım gücü göz önünde bulundurularak asgari ücret zammına karar verilecek. Asgari ücret tespit komisyonu ile hükümet arasında da ilk temas kuruldu… Peki, temmuzda Asgari ücrete ne kadar zam geliyor? İşte asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri…

Asgari ücrete ara zam yapılırken haziran ayındaki dolar kuru göz önünde bulundurulacak. Ayrıca enflasyon rakamları, Alım gücü de değerlendirmeye alınacak. 8 milyon asgari ücretle çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammında aslında taban rakamlar belli. Asgari ücretin 10.000 TL’den az olmayacağı düşünülüyor. Dolar kuruna göre de asgari ücret 12.500 TL seviyesine kadar yükselebilir.

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