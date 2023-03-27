Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL yardım parası başvurusu için son günler! Tek şartla herkes alabiliyor

Asgari ücretli ve emekli için en büyük yardım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi. Hem dar gelirlilere hem asgari ücretlilere hem de emeklilere bu yardım parası ilaç gibi gelecek. Başvuru yapan Herkes bu yardımı alacak toplam yardım miktarı ise 7500 TL olacak. Peki, başvuru şartları neler? Aile Bakanlığı aile yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Devlet yardımları 2023 yılında da birçok vatandaşa İlaç gibi geliyor. Maddi yardıma ihtiyacı olan dar gelirliler bu yardımlarla geçinmeye devam ederken Bu yıl bir yenilik daha yapıldı. Artık Asgari ücretli ve emekliler için de devlet yardımı imkanı var. Üstelik de tek bir şartla veriliyor. Hem dar gelirliler hem asgari ücretliler hem de emekliler bu ödemeden faydalanabiliyor. Aylık yardım miktarı 850 TL'den başlarken toplam yardım 7500 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, Aile Bakanlığı aile yardımı başvuru şartları neler? Çocuk destek bileşeni için hangi şartlara uygun olmak gerekiyor?

AİLE BAKANLIĞI ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE DE YARDIM VERİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının devam eden yardımlarına ek olarak Türkiye Aile Destek programında devreye alınmıştı. Program kapsamında aile Bakanlığı tarafından Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere aile yardımı verilmeye başlanmıştı. Ancak bu yardımın kapsamı Geçtiğimiz günlerde genişledi. Artık aile yardımı sadece Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olanlara değil gelir kriterine uygun olan emekli ve asgari ücretlilere de sağlanıyor. Yani tek şart gelir kriteri. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması halinde aile yardımı almak mümkün.

BAŞVURULARI BİREYSEL OLARAK DA ONLİNE OLARAK DA YAPABİLİRSİNİZ

Türkiye Aile Destek programı kapsamında verilen aile yardımı için başvurular hem Online olarak hem de fiziksel olarak kabul ediliyor. Online olarak aile yardımı başvurusu yapmak isteyenlerin T.C kimlik no ve şifreleri ile e-devlet girişi yaptıktan sonra aile yardımı yazarak başvuru ekranına ulaşmaları gerekiyor. Burada karşınıza çıkacak formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmanız şart. Yine fiziksel olarak aile yardımı başvurusu yapmak isteyenler ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek başvuru işlemlerini tamamlayabilir.

2023 AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?

Dar gelirli Asgari ücretli ve emekliler için sağlanan aile yardımı 2023 yılında belirlendi. Geçtiğimiz Kasım ayında zam yapılan aile yardımına Yeni yılda zam yapılmadı. Yani aile yardımı 850 ila 1250 TL arasında ödeniyor. Yardımı alacak aileler gelir durumuna göre belirleniyor ve miktar da gelir durumuna göre düşüyor ya da artıyor.

Diğer yandan aile yardımına ek olarak çocuk destek bileşeninden de faydalanmak mümkün. anaokuluna ya da Anasınıfına giden çocuğu olanlar çocuk destek bileşeni ödemesi olarak 350 ile 650 TL arası ödeme alabiliyor.