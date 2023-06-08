Asgari ücretli işçiye yüzde 55 zam! Az önce imzalandı

İşçi maaşlarında enflasyonun üzerinde artış yaşandı. Tek seferde yapılan zammın oranı ise %55 olarak duyuruldu. Çalışanlara verilecek yeni maaş sonrası en düşük ücret merak edildi. İşte detaylar...

Ülke genelinde çeşitli kurumlardan ve sendikalardan toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalar, Haziran ayının başlarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Temmuz ayında milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarına zam yapılacağı haberi, netlik kazanması için sayılı haftalar kala, sendikaların duyuruları yakından takip ediliyor.

Son olarak, Özçelik-İş Sendikası ile İSDEMİR arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı ve bu imzalamanın ardından maaş zammına ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, imzalanan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili olarak Ramazan Bayramı Yardımının 3.000 TL, Kurban Bayramı Yardımının 7.000 TL ve izin harçlığının 2.500 TL olacağını açıkladı. Değirmenci, "Uzun bir süreç ve çalışmanın ardından, başarıyla imzaladığımız İSDEMİR toplu iş sözleşmemiz tüm taraflara hayırlı olsun. Sözleşme gereği, birinci altı aylık dönem için %55 oranında ücret artışıyla birlikte 7 TL zam sağlanmıştır. İkinci altı ayda enflasyon, üçüncü ve dördüncü altı aylarda ise enflasyon+2 oranında artışlar yapılacaktır. Ancak, 2., 3., 4. altı aylarda asgari ücrete yapılacak artış oranlarının, sözleşme oranlarımızı aşması durumunda, aradaki fark ücretlere ilave edilecektir" şeklinde konuştu.

Maaş zamlarının netlik kazanması için Temmuz ayının gelmesi beklenirken, sendikalar aracılığıyla yapılan açıklamalar çalışanlar ve emekliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşçi ve emekçiler, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili gelişmeleri yakından izleyerek maaşlarındaki artışları öğrenmeyi ve gelecek aylarda yapılacak zamlardan haberdar olmayı umut ediyorlar.