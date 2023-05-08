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Asgari ücretli çalışana aylık 3 bin 552 TL destek ödemesi! Her ay hesaplara yatacak

Her çalışana nakit destek müjdesi. Asgari ücretli çalışanlar bayram edecek. Seçimden hemen sonra devlet hesaplara aylık 3 bin 552 TL destek ödemesi yatıracak. Bu ödeme çalışmayanlara da verilecek.

Asgari ücretli çalışana aylık 3 bin 552 TL destek ödemesi! Her ay hesaplara yatacak

Çalışan çalışmayan herkese devletten nakdi destek müjdesi geldi. Seçimin hemen ardından Aylık 3552 TL nakliyi destek ödemesi başlayacak. 6 aydan fazla işsiz kalan vatandaşlar ödemeden otomatik olarak yararlanacak. Bu sayede çalışmayan vatandaşlara da devlet desteği verilmiş olacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren duyuruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan haber milyonları sevinçten havalara uçurdu.

MİLYONLARA DEVLET DESTEĞİ VERİLECEK

AK Parti'nin seçim manifestosunda istihdamın artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, pasif işgücü programlarına daha fazla erişim sağlanacak ve işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. İstihdamda öncelik, 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek. Özel sektör işverenleri, bu yılın sonuna kadar işsizleri istihdam ederlerse, sosyal güvenlik primi işveren payının devlet tarafından karşılanması sağlanacak. İşsizlik ödeneği alan bir vatandaşın işe alınması halinde, işverenlere aylık 400 lira ile 3 bin 552 lira arasında prim teşviki verilecek. Bu teşvikten yararlanmak için işverenlerin, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde SGK'ya vermesi ve primlerini yasal süresi içerisinde ödemesi gerekiyor. Prim desteği, küçük ve büyük işletmelerin hepsi tarafından alınabilecek. İşyerindeki personel sayısının artırılması da teşvik edilecek.

SEÇİM MANİFESTOSUNUN DETAYLARI

AK Parti, seçim manifestosunda işsizlikle mücadeleye odaklanarak, 5 yıl içinde 6 milyon kişiyi istihdam etme hedefini belirledi. İşsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarını kolaylaştırmak ve pasif işgücü programlarına erişimi güçlendirmek planlanıyor. İşsiz olanlar arasında uzun süredir işsiz olanlara öncelik verilecek. İşsizlik ödeneği alırken işe alınan her bir vatandaş için aylık 400 lira ile 3 bin 552 lira arasında prim teşviki sağlanacak. İşletmelere prim teşviki, destek ve indirim uygulaması gibi destekler verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan prim ve istihdam teşviklerinin tutarı geçen yıl 75 milyar lirayı aştı. Ayrıca, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki kapsamında destek verilecek.

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