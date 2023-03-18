Asgari ücrete ek zam son dakika haberi geldi! Cumhurbaşkanı talimat verdi, net asgari ücret 11 bin TL oluyor

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin beklediği haber az önce verildi. Asgari ücrete ara zam gelecek mi gelmeyecek mi sorularının yanıtı merak edilirken son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari ücrete ek zam konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. Geçim sıkıntısı ile boğuşan asgari ücretle çalışanlar bu haberi alınca rahatlayacak. Peki, Asgari ücrete ne kadar Araz zam gelecek? Asgari ücrete ek zam kimleri kapsıyor? Yeni asgari ücret ne kadar olacak.

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan, Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonrasında yeni zamlı maaşlarını öğrenmişti. Bu yıl asgari ücrete yapılan zam oranı %54'ün üstüne çıktı. 5500 TL olan asgari ücret yeni zamlı uygulama ile birlikte 2023 yılında 8.506 TL oldu. Ancak bu artı sonrasında hayat pahalılığı da durmadı ve yükselmeye devam etti. Enflasyonun her geçen gün artması nedeniyle asgari ücrete yapılan zam eridi bitti. Bu durumda milyonlarca asgari ücretle çalışan da ek zam beklentisi içine girdi. Nihayet milyonların beklediği o müjdeli haber geldi. Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE EK ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yeni asgari ücret açıklaması sırasında milyonları umutlandıran bir açıklamaya da imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan ara zam birçok vatandaşın bütçesini rahatlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Bu yılda olağanüstü bir durum olması halinde asgari ücrete ek zam yapmaktan çekinmeyeceklerini söylemişti. 2023 yılı Şubat ayı neredeyse felaket ayı oldu. Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe yaşanan depremler Türkiye'nin ekonomisine büyük darbe vururken aynı zamanda bölgede yaşayan vatandaşların da ekonomik sorunları ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Kahramanmaraş'ta yaşanan bir deprem felaketleri sonrası bölgede yaralar sarılmaya çalışılırken aynı zamanda Şanlıurfa'da da sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'da sel nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Bu durumda da birçok vatandaş asgari ücrete ek zam gelecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalar vatandaşa Umut verirken yavaş yavaş Başkent kulislerinde de asgari ücret zammı konuşulmaya başlandı.

EN AZ 11.000 TL OLACAK İDDİASI

Üstelik Ankara kulislerinde dolaşan bilgilerden biri de asgari ücretin en az 11.000 TL olacağı yönünde. Yaklaşan genel seçimlerinde bunda etkisi olduğu iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel seçimde öncesinde kurmaylarına talimat verdiği ve vatandaşların taleplerinin dinlenilerek yerine getirilmesini istediği iddia ediliyor. Konu ile ilgili henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin bir açıklama yapılmadan ancak seçimlerin etkisiyle asgari ücrette yeni bir ara zam olacağı önemli ölçüde konuşulmaya başlandı.