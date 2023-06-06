GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Asgari ücret zammında masadaki rakam netleşti! Çalışanları rahatlatacak zam geliyor

Asgari ücretle çalışanlara müjde. Çalışanların cebini rahatlatacak zam müjdesi duyuruldu. Asgari ücretliye güzel bir iyileştirme geliyor. Canlı yayında Fatih Portakal yeni asgari ücret zammını açıkladı.

Asgari ücret zammında masadaki rakam netleşti! Çalışanları rahatlatacak zam geliyor

Emekli ve memur zammının en çok merak edildiği dönemde, asgari ücretle geçimini sağlayanlar da Temmuz ayındaki iyileştirmeyi bekliyor. 2023 başında yapılan zam ile beraber asgari ücret 8.506 TL’ye yükselmişti. Gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında kulis bilgisini aktardı.

Sözcü TV’de ana haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, hükümet kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti.

Öte yandan, hükümetin işverenlere de kolaylık sağlamayı düşündüğünü ve muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. TÜİK, daha önce duyurduğu gibi Mayıs TÜFE hesabında “sıfır fiyat” yöntemini uyguladığını belirterek, TÜFE’nin Mayıs ayında aylık yüzde 0,04 arttığını açıkladı.

ÇOK OKUNAN HABERLER
15 milyon emekliye bayram sürpriz! EYT ile emekli olan yeni emeklileri de ilgilendiriyor 15 milyon emekliye bayram sürpriz! EYT ile emekli olan yeni emeklileri de ilgilendiriyor
Tarih verildi! Altın fiyatlarında kıyamet kopacak Tarih verildi! Altın fiyatlarında kıyamet kopacak
Emekliye çifte bayram! 7500 TL maaş alan emekliye bayram zammı verilecek Emekliye çifte bayram! 7500 TL maaş alan emekliye bayram zammı verilecek
Ev hanımlarına Cumhurbaşkanı müjdesi! Her ay 7500 TL nakit destek verilecek Ev hanımlarına Cumhurbaşkanı müjdesi! Her ay 7500 TL nakit destek verilecek
Zam için Temmuz ayını bekleyen memur ve emekli yıkılacak! Zam oranı herkesi hayal kırıklığına uğrattı Zam için Temmuz ayını bekleyen memur ve emekli yıkılacak! Zam oranı herkesi hayal kırıklığına uğrattı
Yapı Kredi'den bayram öncesi jest! 10-20-30-40-50 bin TL ödeme için düğmeye basıldı Yapı Kredi'den bayram öncesi jest! 10-20-30-40-50 bin TL ödeme için düğmeye basıldı
SON HABERLER
Asgari ücret zammında masadaki rakam netleşti! Çalışanları rahatlatacak zam geliyor Asgari ücret zammında masadaki rakam netleşti! Çalışanları rahatlatacak zam geliyor
TCKN son hanesi 0 2 4 6 8 ile bitenlere başvuru karşılığında 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL destek ödemesi TCKN son hanesi 0 2 4 6 8 ile bitenlere başvuru karşılığında 5.000 TL, 7.500 TL ve 10.000 TL destek ödemesi
Hükümet kaynağından haber! Asgari ücret rakamı sızdı Hükümet kaynağından haber! Asgari ücret rakamı sızdı
15 milyon emekliye bayram sürpriz! EYT ile emekli olan yeni emeklileri de ilgilendiriyor 15 milyon emekliye bayram sürpriz! EYT ile emekli olan yeni emeklileri de ilgilendiriyor
Dolar dibi görecek! Yatırımcılar Dikkat! Ekonomi Bakanı Şimşek’in ilk işi dolar Dolar dibi görecek! Yatırımcılar Dikkat! Ekonomi Bakanı Şimşek’in ilk işi dolar
Zam için Temmuz ayını bekleyen memur ve emekli yıkılacak! Zam oranı herkesi hayal kırıklığına uğrattı Zam için Temmuz ayını bekleyen memur ve emekli yıkılacak! Zam oranı herkesi hayal kırıklığına uğrattı
ING Bank rekora koşuyor! Emekli promosyonlarında çılgın rakam, herkes soluğu bankada aldı ING Bank rekora koşuyor! Emekli promosyonlarında çılgın rakam, herkes soluğu bankada aldı
7 Haziran’da motorine DEV zam! Duyanlar depoları doldurmaya koştu 7 Haziran’da motorine DEV zam! Duyanlar depoları doldurmaya koştu