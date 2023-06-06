Asgari ücret zammında masadaki rakam netleşti! Çalışanları rahatlatacak zam geliyor

Emekli ve memur zammının en çok merak edildiği dönemde, asgari ücretle geçimini sağlayanlar da Temmuz ayındaki iyileştirmeyi bekliyor. 2023 başında yapılan zam ile beraber asgari ücret 8.506 TL’ye yükselmişti. Gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programında yeni asgari ücret hakkında kulis bilgisini aktardı.

Sözcü TV’de ana haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, hükümet kaynaklarından öğrendiği bilgilere göre yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını ifade etti.

Öte yandan, hükümetin işverenlere de kolaylık sağlamayı düşündüğünü ve muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon rakamlarını dün açıkladı. TÜİK, daha önce duyurduğu gibi Mayıs TÜFE hesabında “sıfır fiyat” yöntemini uyguladığını belirterek, TÜFE’nin Mayıs ayında aylık yüzde 0,04 arttığını açıkladı.