Asgari ücret zammı o ödemeleri de arttıracak! 10 kalemde birden zam geliyor

Asgari ücrete ara zam kısa süre içinde belli olacak. Bayram öncesi milyonlarca asgari ücretle çalışan zam haberi Beklerken yeni gelişmelerde yaşanıyor. Asgari ücret zammı ile birlikte birçok kalemde ve ödemede artış olacak. Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, kıdem tazminatı, asgari ücretlilerin rapor ücretleri artacak kalemler arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı tam 10 kalemi birden etkileyecek. İşte asgari ücret zammı sonrası artış gösterecek olan ödeme kalemler…

Asgari ücretin zaman içindeki artışı bir dizi ödeme kaleminde de değişiklikler yaratacak.

İşte işsizlik maaşından engelli aylığına, kıdem tazminatı tavanından askerlik ve doğum borçlanmasına kadar, zam olasılıklarına bağlı olarak yaşanacak değişimler...

İŞSİZLİK MAAŞI

Sigortalı çalışanlar, yasada belirtilen şartları yerine getirdiklerinde işsiz kaldıkları süre boyunca belirlenmiş bir süre ve miktar kadar işsizlik maaşı almaya hak kazanıyorlar.

2023 yılında en düşük işsizlik maaşı 3 bin 972 lira, en yüksek ise 7 bin 945 lira olarak belirlenmiştir.

Yüzde 25 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 9 bin 931 lira olacaktır.

Yüzde 30 zam olursa: En düşük 5 bin 163, en yüksek 10 bin 328 lira olacaktır.

Yüzde 35 zam olursa: En düşük 4 bin 965, en yüksek 10 bin 725 lira olacaktır.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.

Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 zam olursa: En düşük 133,43, en yüksek 867,4 lira

Yüzde 30 zam olursa: En düşük 138,77, en yüksek 902 lira

Yüzde 35 zam olursa: En düşük 144,11, en yüksek 936,75 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI

Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10008 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı şu an 32 bin 355 lira olarak hesaplanıyor. Yeni yıldan itibaren 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alabiliyor.

Yüzde 25 zam olursa: 12 bin 510 lira

Yüzde 30 zam olursa: 13 bin 10 lira

Yüzde 35 zam olursa: 13 bin 510 lira

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmiyor. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı halen 19 bin 982,83 lira olarak uygulanıyor. Bu rakam temmuz ayında yeniden belirlenecek.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 zam olursa: 3 bin 255 lira

Yüzde 30 zam olursa: 3 bin 385 lira

Yüzde 35 zam olursa: 3 bin 515 liraya yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engelli aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.

Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 172 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 261 lira

Yüzde 30 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 lira

Yüzde 35 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 346 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 522 liraya yükselecek.

RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyor.

Yüzde 25 zam olursa: Ayakta tedavide 279,4 lira, yatarak tedavide 209,6 lira

Yüzde 30 zam olursa: Ayakta tedavide 290,5 lira, yatarak tedavide 217,9 lira

Yüzde 35 zam olursa: Ayakta tedavide 301,7 lira, yatarak tedavide 226.3 liraya yükselecek.

STAJYER MAAŞLARI

İşletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücret ile birlikte artacak. Staj yapanlar net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret alıyor. Stajyer maaşları yeni yılda en az 2 bin 552 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 zam olursa: 3 bin 190 lira

Yüzde 30 zam olursa: 3 bin 317 lira

Yüzde 35 zam olursa: 3 bin 445 liraya yükselecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammıyla birlikte artacak. SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uyguluyor.

Yüzde 25 zam olursa: 375,3 lira

Yüzde 30 zam olursa: 390,3 lira

Yüzde 35 zam olursa: 405,3 liraya yükselecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.

En düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyor.

Yüzde 25 zam olursa: En düşük 4 bin 2 lira, en yüksek 30 bin 23 lira

Yüzde 30 zam olursa: En düşük 4 bin 162 lira, en yüksek 31 bin 224 lira

Yüzde 35 zam olursa: En düşük 4 bin 322 lira, en yüksek 32 bin 425 liraya yükselecek.

SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ

Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira, üst sınır 75 bin 60 lira düzeyinde.

Yüzde 25 zam olursa: En düşük 12 bin 510 lira, en yüksek 93 bin 825 lira

Yüzde 30 zam olursa: En düşük 13 bin 10 lira, en yüksek 97 bin 575 lira

Yüzde 35 zam olursa: En düşük 13 bin 510 lira, en yüksek 101 bin 331 liraya yükselecek.