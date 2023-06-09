Asgari Ücret zammı için yeni gelişme! 13440 TL yükseliyor

Asgari ücrete ara zam görüşmeleri için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki son kabine toplantısında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzda çalışmalara başlıyoruz” demişti. Asgari ücret zammı 2023 yılı ikinci 6 aylık süre için enflasyon rakamları ile refah payı artışı dikkate alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın önümüzdeki günlerde işçi ve işveren temsilcilerini davet etmesiyle yeni asgari ücret tespit süreci resmen başlayacak. İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET

Gelecek hafta toplanacağı düşünülen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, öncesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren tarafını temsil eden TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma Bakanı Işıkhan’a bir ziyaret yaparak hem “hayırlı olsun” diyecek hem de ilk görüşmeyi yapacak. Asgari ücret 2023 ara zam rakamını belirleme sürecinin ise 15 Temmuz’a kadar tamamlanması planlanıyor.

NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrasında gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret rakamına çevrildi. Komisyon toplantısında maaş zammı hesaplaması konusunda, 5 aylık enflasyon rakamları ve alım gücüne önemli etkisi olan döviz kurlarındaki son durum verileri de masada olacak.

2023’ün ilk 6 aylık enflasyon rakamının netleşmesi ile asgari ücret ara zammı rakamı netleşecek.

TÜRK-İŞ VE TİSK’İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak 500 dolar vurgusu yapıyordu. Bu sabahki kur 23,31’e göre asgari ücret 11.655 yapıyor. Bu rakama refah payı da eklenirse net asgari ücret için minimum 12.000 lira seviyeleri gündeme gelecek.

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ de masaya en son aya ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ile oturacak. Ocak 2023 asgari ücret zammı döneminde kırmızı çizgi olarak ifade edilen açlık-yoksulluk sınırı Temmuz zammı için de önemli bir kriter olacak. Mayıs ayı için yoksulluk sınırı 10.362 TL olmuştu. Ancak işçi kesiminin çoğunluğu asgari ücret belirlemede asıl kıstasın bekar bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti” olması gerektiğini savunuyor. Son araştırmada Türk-İş bu rakamı 13.440 TL olarak hesaplamıştı.