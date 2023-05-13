Asgari ücret sil baştan! İşte yeni tahminler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda en düşük memur maaşının 22.000 TL'ye yükseleceğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte asgari ücret zammı da tekrar gündeme gelmeye başladı. Asgari ücrete ne kadar zam gelecek Asgari ücret kaç TL olacak gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde aranıyor. Asgari ücret zammı ile ilgili uzmanların da tahminleri değişti. Peki, yine Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ve yeni asgari ücret tahminleri haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu'nda en düşük memur maaşının en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini belirterek müjdeyi verdi. Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Peki, bu durumda asgari ücret ne kadar olur? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETTE TAHMNİLER DEĞİŞTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı: “Kamu işçisine yapılan %45’lik zam mutlak anlamda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında beklentiye yol açacak.

Memur maaşları açısından düşünüldüğünde kamu işçileri ile memur arasındaki makasın daralmaması için aynı oranda memurlara da zam yapılması bir zorunluluk haline gelmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN!

Temmuz ayında asgari ücretin net 11.000 TL civarında olacağını düşünüyorum. Tabi ki bu öngörülerimiz ekonomide olağanüstü gelişmelerin olmadığı durumda geçerlidir.

Asgari ücretin belirlemesinde enflasyon ve döviz kurlarının durumu etkili olacaktır. Enflasyonda ve döviz kurlarında sıra dışı bir artış olursa asgari ücrette 12.500 TL'den bahsediyor olacağız.