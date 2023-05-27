GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Asgari ücret öyle bir seviyeye geliyor ki herkesin ağzı açık kalacak! Az önce açıklandı

Asgari ücrete zam konusunda yeni gelişme. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu defa çok net konuştu. Asgari ücret öyle bir rakama çıkıyor ki herkes çok şaşıracak.

Asgari ücret öyle bir seviyeye geliyor ki herkesin ağzı açık kalacak! Az önce açıklandı

Asgari ücret zammı gündemden düşmüyor. Temmuz ayında asgari ücrete ara zam geleceği geçtiğimiz günlerde kesinleşmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında asgari ücret zammı ile ilgili net konuştu. Herkes hazır olsun asgari ücrete öyle bir zam geliyor ki en yüksek seviyeye çıkacak. Asgari ücretle çalışanlar rakamı duyunca sevinçten bayram edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk'te katıldığı Akıl Çemberi programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, temmuz ayında planladıkları asgari ücret zammıyla ilgili konuştu. Yeni asgari ücretin dolar olarak ne kadar olacağına dair bilgi vermeden önce çalışmalarının hazır olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRETE ÇOK YÜKSEK ZAM GELİYOR

Bilgin, asgari ücretten vergi alınmamasının 1,5 yıldır devam ettiğini ifade ederek, temmuz ayında reel alım gücünün korunması amacıyla düzenleme yapacaklarını söyledi. Ocak ayında gerçekleştirdikleri düzenlemeyle dolar bazında en yüksek seviyeye çıktıklarını vurgulayan Bakan Bilgin, temmuzda da aynı oranda bir artış yapacaklarını belirtti. Ancak asgari ücretin dolar cinsinden miktarını açıklamadan, yaklaşık olarak 500 dolar seviyesinde bir oran olacağını ifade ettiğini kaydetti.

HERKESİN AĞZI BU RAKAMA AÇIK KALACAK

Bakan Bilgin ayrıca, bölgesel asgari ücret konusuna da değindi. Küresel bir çağda yaşandığımızı ve ulaşım gibi birçok şeyin kolaylaştığını belirten Bilgin, bölgesel asgari ücretin belirli bölgelerdeki emekçileri cezalandıracağını ve hızlı göçü teşvik edeceğini dile getirdiğini söyledi. Bu nedenle bölgesel asgari ücret düşüncesinin olmadığını ifade etti.

ÇOK OKUNAN HABERLER
TBMM onayladı! PTT’den annelere 3600 TL nakit destek ödenecek TBMM onayladı! PTT’den annelere 3600 TL nakit destek ödenecek
Cumhurbaşkanı seçime bir gün kala duyurdu! Emekliye maaş ve ikramiye zammı Cumhurbaşkanı seçime bir gün kala duyurdu! Emekliye maaş ve ikramiye zammı
Emekliye toplu ödeme! Haziran’da 17.000 TL karşılıksız hesaba yatacak Emekliye toplu ödeme! Haziran’da 17.000 TL karşılıksız hesaba yatacak
Asgari ücret öyle bir seviyeye geliyor ki herkesin ağzı açık kalacak! Az önce açıklandı Asgari ücret öyle bir seviyeye geliyor ki herkesin ağzı açık kalacak! Az önce açıklandı
Ziraat Vakıf Halkbank duyurdu! Konut kredisi faiz oranları düşürüldü Ziraat Vakıf Halkbank duyurdu! Konut kredisi faiz oranları düşürüldü
Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı! Bölgesel asgari ücret, EYT’de stajın sayılmaması, Af konusu netleşti Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı! Bölgesel asgari ücret, EYT’de stajın sayılmaması, Af konusu netleşti
SON HABERLER
Asgari ücret öyle bir seviyeye geliyor ki herkesin ağzı açık kalacak! Az önce açıklandı Asgari ücret öyle bir seviyeye geliyor ki herkesin ağzı açık kalacak! Az önce açıklandı
Sigorta girişi olanlar hemen kontrol edin! SGK 29 bin TL toplu para ödüyor Sigorta girişi olanlar hemen kontrol edin! SGK 29 bin TL toplu para ödüyor
Ziraat Vakıf Halkbank duyurdu! Konut kredisi faiz oranları düşürüldü Ziraat Vakıf Halkbank duyurdu! Konut kredisi faiz oranları düşürüldü
Cumhurbaşkanı seçime bir gün kala duyurdu! Emekliye maaş ve ikramiye zammı Cumhurbaşkanı seçime bir gün kala duyurdu! Emekliye maaş ve ikramiye zammı
Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı! Bölgesel asgari ücret, EYT’de stajın sayılmaması, Af konusu netleşti Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı! Bölgesel asgari ücret, EYT’de stajın sayılmaması, Af konusu netleşti
Emekliye toplu ödeme! Haziran’da 17.000 TL karşılıksız hesaba yatacak Emekliye toplu ödeme! Haziran’da 17.000 TL karşılıksız hesaba yatacak
TBMM onayladı! PTT’den annelere 3600 TL nakit destek ödenecek TBMM onayladı! PTT’den annelere 3600 TL nakit destek ödenecek
Prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilikte yeni gelişme Prim ve yaş şartı netleşti! 1999-2000 arası sigorta başlangıcı olanlara erken emeklilikte yeni gelişme