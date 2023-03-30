Asgari ücret 5 hane oluyor! İnce seçim ayar yapıldı, seçim zammı kulislerden sızdı

Emekli maaşlarına ek zam kararı sonrasında asgari ücret zammı da merakla bekleniyordu. Milyonlarca asgari ücretli Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek açıklamaya kulak kesildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı konusunda bir var bir yok deyince son sözü Cumhurbaşkanı söyledi. Milyonların yüzü gülecek çünkü kulis bilgisi sızdı. Asgari ücrete Temmuz’da zam kesin. Üstelik de yeni asgari ücret 5 hane olacak. Peki zamlı asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücrete ara zam ne zaman?

EYT yasası ve hemen ardından gelen emekli maaş zammı sonrasında gözler asgari ücrete çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı sorularına çekimser cevap verirken en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Asgari ücrete ara zam kesinleşti ancak seçim öncesinde değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etti. Üstelik Asgari ücretle çalışanlara yeni Zamlı maaş konusunda ipucu da verildi. Asgari ücret 5 haneye çıkıyor. Peki Asgari ücrete ne kadar ek zam yapılacak? Asgari ücrete ara zam ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI MÜJDELEDİ

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere doğru geri sayım sürerken emekliler ve EYT'liler müjdeli haberleri almıştı. Şimdi gözler asgari ücret zammında. En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılması ve aynı zamanda emekli Bayram ikramiyelerine 2000 TL zam yapılması ile birlikte asgari ücret için seçim zammı beklentileri arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada asgari ücrete seçim öncesi zam gelmeyeceğini söyledi. Bakan Bilgin, temmuz zammı içinde çekimser konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ'DA 5 HANEYE ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücret zammı da sorulan Erdoğan, Temmuz ayına işaret etti. Asgari ücrete ara zammın Temmuz ayında yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranı konutunda ise bir açıklama yapmadı.

Ancak Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre temmuz zammı ile birlikte asgari ücrete artık 5 haneye çıkacak. En düşük emekli maaşına yapılan 2.000 TL'lik zammın asgari ücrete yapılacağı tahmin ediliyor. Bu durumda da 2023 yılının ikinci yarısı için ödenecek net asgari ücret 10.500 TL'ye yükselecek. Bazı uzmanlar ise Asgari ücretin düz olarak 10.000 TL'ye yükseltileceğini düşünüyor.

Asgari ücret zammı konusunda net sonuç Haziran ayında yapılması beklenen asgari ücret tespit Komisyonu toplantılarından çıkacak.