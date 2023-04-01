Araç sahibi olmayan kalmasın dediler! O bankalar kıyağın alasını yaptılar!

Son 2 senedir araç fiyatlarında adeta bir yarış varmışçasına zam üstüne zam yapılıyor. Bu da artık birçok vatandaşın araba sahibi olma hayallerini suya düşürüyor. Araç almak isteyen vatandaşlara bankalar çeşitli kampanyalar ile “Taşıt Kredisi” sunmaktadır. Bu noktada ise bazı sınırlandırmalar mevcuttur. BBDK’nın koyduğu bazı sınırlar kapsamında bankalar müşterilerine mümkün olan en uygun taşıt kredilerini sağlamaktadır. Peki, hangi bankanın taşıt kredisi faiz oranı daha düşük? Hangi bankalardan taşıt kredisi ne kadar alınabilir? Taşıt kredisi alma şartları nelerdir? İşte taşıt kredisi detayları...



BBDK taşıt kredisi düzenlemesi



Öncelikle araç sahibi olmak için taşıt kredisi çekeceklerin bilmesi gerekenlerden bahsedelim. BBDK 400 bin TL altı araçlar için 48 ay taksit uygulanmasına, 400 bin ile 800 bin TL arasındaki taşıt kredisine 36 ay, 800 bin ile 1 milyon TL arasındaki taşıt kredisi için 24 ay vade sunulmasını uygun bulmuştur. Ayrıca 1 milyon TL ile 2 milyon TL arasındaki araç için ise 12 ay vade imkanı sınırı çekmiştir.



Bunların yanı sıra 400 bin TL altındaki araçlar için BDDK, kredi miktarının taşıtın fiyatına oranının yüzde 70’i aşmaması noktasında bir belirleme yapmıştır. 400 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araç içinse bu oran yüzde 50 olup, 800 bin ile 1 milyon 200 bin TL arasındakiler içinse yüzde 30’dur. 1 milyon 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındakilerde ise yüzde 20’yi geçmeyen taşıt değerine oranla kredi verilmektedir. Peki, hangi bankanın taşıt kredisi daha uygun? Bankaların taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?



TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI



Bankaların taşıt kredilerini araştırdığımız zaman hem 2. el hem de 0 araçlar için faiz oranları değişmeden 400 bin TL kredi üzerinden bir örneklemeye bakalım.



AKBANK TAŞIT KREDİSİ



Akbank taşıt kredisi faiz oranı 1,89 olmaktadır ve 400 bin TL taşıt kredisi bu noktada aylık 16.621,16 TL olarak ödenmektedir. Toplam geri ödeme tutarı ise 600.561 TL olmaktadır



KUVEYT TÜRK TAŞIT KREDİSİ



Kuveyt Türk taşıt kredisi faiz oranı 1,88 olmakla birlikte aylık ödeme miktarı 16.588,69 TL’dir ve toplam geri ödeme ise 599.392 TL’ye denk gelmektedir.



TÜRKİYE İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ



Türkiye İş Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,99’dur. İş Bankası taşıt kredisi aylık geri ödeme miktarı 16,947,78 TL olup toplamda 612.120 TL ödenmesi gerekmektedir.



ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ



Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,59 olduğu için 15.661,65 TL aylık ödemeler gerçekleştirilmektedir. Toplam geri ödemesi ise yalnıza 565.819 TL’dir.