Anne babalar başvursun! Çocukların okul ihtiyaçları karşılanıyor! 3000 TL ödeme

Ülkemizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında birçok devlet desteği vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Çocuklar, anne babalar, haneler için giyimden yakacağa, elektrikten gıdaya ve nakdi desteklere kadar birçok şekilde yardım yapılmaktadır. İhtiyacı olan yoksulların yanı sıra çeşitli sebeplerle sosyal yardım almak isteyenler için de çok sayıda proje bulunmaktadır.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın projeleri kapsamında olanlardan birisi de Türkiye’deki çocuklar için ailelere yapılan desteklerdir. Bu destek kapsamında nakdi olarak 3 bin 38 TL ödeme hesaplara yatırılmaktadır. İşte devlet çocuk yardımının ayrıntıları haberimizde...



ÇOCUKLAR İÇİN 3.038 TL DESTEK



Ekonomik anlamda ülkenin zor günler içinden geçtiği bu dönemde özellikle çocukların ihtiyaçlarının karşılanması büyük bir önem taşıyor. Bunun için Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu aileler için SED ödemelerini gerçekleştiriyor. Yapılan bu nakdi yardım ihtiyaç sahibi anne ve baba ile çocuğun yakınları tarafından alınabiliyor.



KİMLERE SED YARDIMI VERİLİR?



SED yardımından faydalanabilecek kişilerin maddi anlamda ihtiyaç sahibi olması gerekmektedir. Buna Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile karar verilmesinin ardından aileye Sosyal ve Ekonomik Destek verilmeye başlanmaktadır.



Bu yardımdan çocuğun kendi yoksul ailesi ya da çocuğa yakınları bakıyorsa onlar faydalanabilmektedir. Ayrıca hastalık, afet, kaza ve benzeri durumlarda mağduriyet durumunun meydana gelmesi halinde aileler başvuruda bulunabilmektedir. Ölümcül rahatsızlıklar ile ameliyatlar da bunların içine girmektedir.



SED ÖDEMELERİ NE KADAR?



SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri kademeli olarak verilmektedir. Ödemeler çocukların eğitim durumuna bağlı olarak şu şekilde yapılmaktadır:

Okul öncesi eğitimi alan çocuk başına yapılan SED ödemesi 2.059,99 TL’dir.

Eğer çocuk ilköğretimde ise 3.090 TL yatmaktadır.



Ortaokul öğrenimi gören çocuklar içinse 3.295,99 TL’dir. Ancak ortaokula gitmesi gerekiyor ve gitmiyorsa bu durumda 2.059,99 TL SED yardımı yatırılmaktadır.

Üniversite öğretimi gören çocuklara ise 3.708 TL ödenmektedir.

Sosyal hizmetler kurumundaki gençler içinse 1.648 TL ödenmektedir.



SED BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen açıklama 187 bin okul çağındaki çocuk için toplamda bütçeden 645 milyon 269 bin 922 TL ödemelerin yattığı yönünde olmuştu. Bu ödemelerden yararlanan vatandaşlardan olmak içinse e-Devlet ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapılabilmektedir.