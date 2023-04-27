Altınını satanlar çok pişman olacak! O tarihte tufan kopacak! Yer yerinden oynayacak!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı olan İslam Memiş, bu zamana kadar tutan tahminleri ile altın yatırımcıları ve altın alan vatandaşlar tarafından çok iyi tanınan isimlerden birisi. Çeşitli haber kanallarında, gazetelerde köşe yazılarında ve YouTube kanalı üzerinden ekonomi tahminlerine dair sık sık yaptığı yorumlarla tanınan Finans Uzmanı İslam Memiş, son tahminleri ile altınlarını satan vatandaşların kahrolmasına neden oldu.



Altın fiyatlarında 2000 doların aşılacağını ve kısa vadede alım yapılmaması gerektiğini belirten İslam Memiş, bir tarih verdi ki o tarihte altın durdurulamaz bir yükselişe geçecek. Son günlerde altın fiyatlarında görülen hareketlenmede yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları İslam Memiş tek tek açıkladı. Peki, altın alınmalı mı, yoksa satılmalı mı? 2023 yılında altının en çok yükseleceği tarih ne zaman? İşte altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde...



GRAM ALTIN ALINMALI MI, SATILMALI MI?



Vatandaşlar ile altın yatırımcılarının en çok cevabını merak ettiği soruya dair üç aralıktan bahseden İslam Memiş, Kapalıçarşı fiyatlarının baz alınması gerektiğini belirtiyor.



Gram altındaki makas aralığının açıldığını belirterek alışın şu an için 1.340 TL iken satışın gram altında 1.356 TL olduğunu vurguladı. Kapalıçarşı fiyatlarının göz önüne alınması gerektiğini vurguladı. Bir yandan ONS altında 1980 dolar seviyeleri görülürken dolardaki düşüşün olumsuz etkisinin görülebileceğine değinen Memiş, gram altın düşüşünde henüz son olmadığını vurguladı.

Uzman isim henüz altın alımı yapılmamasına dair uyarıda bulunurken ONS altının düşüşünün bitmediğini ve altın yatırımcılarının dikkat ederek ONS altın 2000 dolar ve üstünde ise henüz almamalarını belirtiyor.



ALTIN FİYATLARI EN FAZLA NE KADAR OLACAK?



Yatırım yapan kişilerin ise en çok merak ettiği soru “Altın fiyatları en fazla ne kadar olacak?” sorusu. Önümüzdeki Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı ile birlikte altın fiyatlarında durumların netleşeceğini belirten İslam Memiş, açıklamanın beklenmesi gerektiğini belirtti. Faiz arttırımına dur denirse, bunun altın için yükseliş demek olduğunu belirtti.



Uzman isim Haziran aylarından itibaren gram altın fiyatının 1.700 TL bandına çıkmaya başlayacağını da belirterek ONS altın fiyatının, FED faiz arttırımlarının ve küresel, jeopolitik durumların altını etkilediğini vurgulayarak yatırımcıların takip etmesinde yarar olduğunu vurguladı.