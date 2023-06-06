Altın ve Dolar borcu olanlar karalar bağlayacak! Uzman isim uyardı

Altın ve dolar fiyatları düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve dolar kuruna ilişkin çok önemli değerlendirmeler yaptı. Özellikle Yaz ayları öncesi düğün yapmayı planlayanlar için İslam Memiş'ten uyarılar geldi. Peki, altın ve dolar ne olacak? Altın ve Dolar düşer mi? altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten altın ve dolar yorumu haberimizde…

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği genel seçimlerin ardından yeni kabinede görev yapacak bakanlar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, geçmiş yıllarda da bu görevi üstlenen Mehmet Şimşek getirildi. Piyasaların yeni kabineye nasıl tepki vereceğiyle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme alan finans piyasası uzmanı İslam Memiş, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İSLAM MEMİŞ ALTIN VE DOLAR YORUMU

İslam Memiş'in TV100'deki "Piyasalar Şimşek'in etkisini pozitif karşılar" başlıklı yazısı şöyle:

Ekonominin başına Mehmet Şimşek'in getirilmesini piyasalar pozitif algılar.

Pazartesi günü piyasalar pozitif seyirde açılır.

Borsada yükselişler, döviz kurlarında ve altın fiyatlarında düşüşler yaşanır.

Yabancı yatırımcıların ilgisini en çok borsada görebiliriz.

TL'nin pozitif ayrışmasını normal karşılayabiliriz.

Ancak bu pozitif seyrin kalıcı olacağını beklememek gerek.

Çünkü Şimşek'in ekonomiye dair açıklamaları beklenmeli.

Zorlu bir süreçten geçtiğimizden ekonominin toparlanması hızlı beklenmemeli.

Zamana ihtiyacımız var.

Şimşek’in faiz konusunda vereceği mesajlar, miras ve servet vergisi, kamu sermayesini güçlendirme, kamu ihalelerinde şeffaflık gibi konularda nasıl bir açıklama yapacak önemli olacaktır.

Seçimden önce döviz büfeleri ve kuyumcuların önünde kuyruklar oluşturanların morali bozulacak.

22,40-22,60'dan dolar alan, 23,60-24,00'den euro alanlar, bin 516’dan gram altın alanlar üzülebilir.

Şimşek'in vereceği mesajların içinde faiz artırımları olursa vatandaş döviz almaktan ziyade faize girebilir.

Ev ya da araba peşinatları elinde olanlar kredi musluklarının açılıp açılmayacağını gözlemleyecek.

Eğer kredi muslukları açılırsa araç fiyatlarında düşüşler görebiliriz.

Yatırım için araç alanlar, araçlarını satıp faize girmek isteyebilirler.

Türkiye, Kurban Bayramı'nı bekliyor.

Bayram ve yaz tatilinin denk gelmesi turizm sektörünü pozitif yönde destekleyebilir.

Vatandaşın yurt içinde tatil moduna geçmesi, para hareketliliğini canlandırabilir.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı Nisan'da yüzde 29 arttı.

Döviz girdisinde bu yıl artış bekliyorum.

Kısa vade için piyasaları pozitif etkileyeceğini söyleyebilirim.

Ekonomistlerin merakla beklediği cevaplar:

- 121,5 milyar dolara yükselen KKM devam edecek mi, etmeyecek mi?

- Faiz artışı yapılacak mı?

- Ortodoks politikaya geçilecek mi, geçilmeyecek mi?

- Sıkılaştırıcı para politikası nasıl şekillenecek?

Önümüzdeki hafta bu konularla alakalı açıklamalar yapmasını bekliyorum.

Döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar, düğün yapacaklar, araç veya ev almak için fırsat bekleyenler bence kısa vadeli bahar havasını kaçırmamalı.

Özellikle orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak döviz veya altın borçlanmamalı.

Kişinin geliri neyse onunla borçlanmalı.

Fırsatlar ŞİMŞEK gibidir.

Vurur ve gider.