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Altın kahini yeni tahminini açıkladı! Gram altın seçim sonrası o rakama gelecek

Altın kahini İslam Memiş gram altın fiyatları ile ilgili bomba tahmini açıkladı. Seçimden sonra altında dananın kuyruğu kopuyor. Seçim sonrası gram altın fiyatları o rekor rakama ulaşacak.

Altın kahini yeni tahminini açıkladı! Gram altın seçim sonrası o rakama gelecek

Altın fiyatları son dakika gelişmesi... Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 14 Mayıs seçimlerine günler kala yeni tahminlerini açıkladı ve piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Seçim sonuçları Türkiye'de heyecanla beklenirken seçim sonuçlarının piyasalara etkisi de merak ediliyor. Ünlü Ekonomist İslam Memiş de merakla beklenen o sorulara cevap verdi. Peki, seçim sonrası Gram altın ne kadar olacak? Seçim öncesi gram altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? İşte İslam Memiş'in gram altın tahminleri…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçimlere sayılı günler kala yatırımcılara doğru adresi gösterip, işaret etti. FED faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken İslam Memiş, son açıklamaları ile piyasaların fitilini ateşledi! Herkesin gözü hem seçim sonuçlarında hem de piyasalarda. Kritik hafta öncesi piyasaların nabzını tutan Memiş, gram altın için beklediği yeni rakamı açıkladı. Seçim öncesi son uyarı! Bunu yapan kazanacak! İşte İslam Memiş'in uyarıları ve gram altın tahmini...

UZMAN İSİM SEÇİM ÖNCESİ UYARDI

İslam Memiş gram altın için yeni rakam açıkladı! Seçim öncesi için uyarı. Seçim hatasında kritik haftaya girdik. Piyasaların nabzını tutan İslam Memiş, beklenen senaryolar için uyarılarda bulundu. "6 bin puan seviyesini hedef alarak bugün borsanın her şeyden ucuz olduğunu görüyoruz." diyen Memiş, resti çekti. Macera mı arıyorsun? Yüreğin varsa sat.

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Doların patronu, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 5,00-5,25 aralığına yükseltti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), kararı oy birliğiyle aldı. Bu oran, son 16 yılın en yüksek faizi olarak kayıtlara geçti. Bir sonraki faiz kararı 14 Haziran tarihinde alınacak

Yeni hafta ile birlikte gözler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine odaklanmış durumda. Piyasalar muhakkak bu süreçten etkilenecek. Beklenecek olan sonuçlar için çarpıcı açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, beklenen hafta için kritik fotoğrafı çekti ve volatiliteye dikkat çekti. Piyasalarda kurların sağlıksız işlemler gerçekleştirmesini beklediğini ifade eden Memiş, bu hafta için yurt içi piyasalarda beklenen veri olmadığını belirtirken seçimlere dikkat çekti.

GRAM ALTINDA BEKLEDİĞİ YENİ RAKAMI AÇIKLADI

TV100'deki köşe yazısında altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren İslam Memiş, gram altın için bomba tahminde bulundu. Volatilitenin yüksek olacağı bir haftaya giriş yapıldığını belirtirken yurt dışında ise ABD enflasyon verisinin kayda değer bir veri olduğuna dikkat çeken Memiş, FED faiz kararına odaklanmış durumda. Bu hafta FED faiz kararını açıklayacak. Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de enflasyon verileri de piyasanın dikkatine sunulacak.

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