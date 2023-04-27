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Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor

Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş devam ederken Ziraat Bankası müşterilerine güzel bir kampanya ile geldi. Ziraat Bankası’na altınını yatıranlar hem altının değerlenmesiyle kazanıyor hem de üstüne Ziraat Bankası değer katıyor. İşte Ziraat Bankası’nın altın yatırımcılarına sunduğu büyük kampanyanın ayrıntıları haberimizde...

Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor

Altın fiyatları zirveye doğru durdurulamaz biçimde ilerlerken vatandaşlar için altın satma değil yatırım yapma zamanı geldi. Uzman isimler tarafından altın fiyatlarının yaz aylarında 1.700 TL’ye rahatlıkla ulaşabileceği söyleniyor. Altın yatırımcıları ve kenarda altını olanlar ise yatırımlarının olduğu yerden değer kazanmasının mutluluğunu yaşıyor. Ancak Ziraat Bankası müşterilerine öyle bir kampanya hazırladı ki altın bununla her artışında 2 katı daha fazla değer kazanıyor. 


Ziraat Bankası kendi resmi internet adresinden altın yatırımı kampanyasını duyurdu. Kampanyanın ana fikri ise hem masrafsız kiralık kasa artısı hem de altının burada değer kazanması yönünde. İşte altın yatırımcıları için Ziraat Bankası altın yatırımı kampanyasının ayrıntıları... 


ZİRAAT BANKASINDA PEŞİN GETİRİ SAĞLAYIN 


Ziraat Bankası yaptığı açıklamada vatandaşların anlaşmalı kuyumcularına altınları getirerek eksperler tarafından hesaplanmasını ve hem güvenli muhafaza edilmesini hem masrafsız kasaya alınmasını hem de gram cinsinden saklayarak daha fazla değer kazanabilmesini sağlayacağını belirtti. Buna ek olarak nakde çevirmek isteyen vatandaşlara da yardımcı olduklarını belirtti. 


FİZİKİ ALTIN KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI 


Ziraat Bankası “Fiziki Altın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı” ile vatandaşların altınlarının güncel anapara garantisine ek olarak yüzde 4 oranında peşin gelir elde edebileceklerini belirtti. Bu mevduat hesabı ile mevcut altının kazandırmasına ek peşin nakit kazanabilecekler. 


Bunların yanı sıra çalınma riski olmadan gönül rahatlığı ile altın yatırımlarını sürdürebilecekler. Banka müşterilerinden kiralık kasa masrafı da alınmayacak. Altın mevduatı güvencesi ile Ziraat Bankası müşterilerinin altınlarını saklarken ayrıca altının değerini kendilerine bağlı kuyumcularda uzman eksperlere hesaplatıp bankadan karşılığını da hızlı biçimde sağlayabilmektedir. Ziraat Bankası Altın Değerleme Noktaları ise her gün saat 09.00 ila 21.30 aralığında hizmet vermektedir. KAD-SİS üzerinden Ziraat Bankası anlaşmalı kuyumcularına ulaşabilirsiniz. 

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