Altın fiyatları o tarihte düşecek! Yatırım yapmak isteyene büyük fırsat

Altın fiyatlarındaki değişkenlik yatırımcılarını kararsız bırakıyor. Pimco yöneticisi Greg Sharenow altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, altın düşer mi? Dolarda son durum nedir? İşte detaylar…

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Pimco yöneticisi Greg Sharenow’a göre Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve System-FED), inatçı enflasyon nedeniyle faizde anlamlı bir indirim yapamıyor. Altın fiyatının uzun vade için cazip göründüğünü belirten Sharenow, kısa vadede yeni düşüş yaşanabileceğini belirtti.

“Enflasyona endeksli devlet tahvilleri ile karşılaştırıldığında ons altın ılımlı şekilde aşırı değerli” diyen Sharenow, düşüşlerin olabileceğine dikkat çekti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS altın bir önceki kapanışını yüzde 0,24 oranında değer kaybederek 1.932,45 dolardan yaptı. 22 Haziran 2023 içinse ONS altının alış fiyatı 1.927,37 dolar iken satış fiyatı 1.927,73 dolar oldu.

ONS altının seyrinden etkilenen gram altın fiyatı ise bir önceki kapanışını yüzde 0,33 değer kaybı ile yaptı. Bugün ise güncel gram altın fiyatı alış için 1.459,46 TL iken, satış için 1.459,72 TL’yi gösteriyor.

Çeyrek altının 22 Haziran 2023 alış fiyatı 2 bin 286 TL iken, satış fiyatı ise 2 bin 366 TL.

Yarım altın içinse güncel alış fiyatı 4 bin 559 TL iken güncel satış fiyatı 4 bin 735 TL’yi ekranlarda gösteriyor.

Tam altının 22 Haziran 2023 güncel alış fiyatı 9.215,19 TL iken, güncel satış fiyatı 9.403,67 TL’yi gösteriyor.