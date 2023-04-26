Akbanklı yaşadı! En kapsamlı ‘faizsiz kredi’ kampanyası çıktı

Akbank, müşterisi olan ve müşterisi olmak isteyen tüm vatandaşlara yönelik finansal sorunlarını çözmek adına çeşitli kampanyalar hazırlayan bankalardan birisidir. Kapsamlı kredi seçeneklerine ek nakit avans fırsatları ile de müşterilerinin maddi sorunlarına yardımcı olmaktadır. Faizsiz nakit fırsatı da bunlardan birisidir. Peki, Akbank faizsiz nakit desteği şartları nelerdir? Akbank faizsiz nakit avans başvurusu nasıl yapılır? Akbank faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusunu kimler yapabilir?



EN KAPSAMLI FAİZSİZ NAKİT KAMPANYASI



Akbank, birçok bankadan daha fazla limit vererek müşterisi olmak isteyen vatandaşlar için nakit desteği sunmaktadır. Acil nakit desteğine ihtiyaç duyan tüm vatandaşlar Akbank Direkt uygulaması üzerinden “Müşteri Ol” seçeneği ile nakit ihtiyaçlarını birkaç dakikaya tamamlayabilmektedir.



Akbanklı olan vatandaşlar ardından mobil uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetlerini arayarak 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans kampanyasından faydalanabilmektedir. Bunun için kredi kartı başvurularını gerçekleştirmeleri ve 15 bin TL’ye kadar ihtiyaçları olan nakit desteğini faizsiz taksitli nakit avans olarak çekmeleri yeterlidir. Ayrıca nakit çekimini yaptıktan sonra 6 aya bölerek ödeme opsiyonları da bulunmaktadır. Bu kampanya müşteri olma işlemini tamamlayan Akbanklılar için yalnızca yılda 1 kere yapılabilmektedir.



İHTİYAÇ KREDİSİNDE 100 BİN TL LİMİT



Akbanklı olan vatandaşlar ayrıca ihtiyaç kredisine gerek duymaları halinde 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. Akbank 100 bin TL’ye kadar sunduğu ihtiyaç kredisi limitinde 50 bin TL’ye kadar 36 ay taksitlendirme imkanı da vermektedir. 50 ila 100 bin TL aralığı içinse bu taksit süresi 24’e düşmektedir. Bu da Merkez Bankası kararı olarak bankaların politikalarından birisidir.



100 bin TL’ye kadar istenen ihtiyaç kredisi kampanyasında T.C. kimlik ile en yakın şubeye gidebilir ya da yine aynı şekilde mobil bankacılık üzerinden müşteri olma ya da zaten müşteri iseniz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Mobil uygulama kullanmayan kişiler de internet bankacılığı şifresi ve T.C. kimlik ile internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilmektedir.