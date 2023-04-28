Akaryakıtta 2,11 TL indirim! O istasyonlarda araç sürücüleri kuyruk olacak!

Akaryakıt fiyatları bir zamlı bir indirimli şekilde giderken ve daha çok zam haberleri duyulurken son günlerde indirim haberleri sıklaştı. Benzin ve motorine sırayla 3. kez indirim haberleri gelirken araç sürücüleri şu anki gidişattan çok memnun. Brent petrolün varil fiyatı bu şekilde düşüşe devam ederse pompa fiyatlarına da yansımayı sürdürecek. Araç sahipleri bir süre daha depolarını indirimli şekilde doldurabilmenin rahatlığını yaşayacak. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 29 Nisan 2023 indirimli akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? İşte akaryakıt fiyatlarında indirimin detayları haberimizde...



DEPOSUNU BUGÜN FULLEYEN BİN PİŞMAN



Ülkemizde benzin ve otogaz grubuna sık sık zam ve indirim haberleri geliyor. Bunu etkileyen en önemli faktör ise Brent petroldeki varil fiyatlarında düşüş ve artış gözlenmesi. Brent petrol bir süredir düşüşteyken petrol fiyatlarına da indirim yansımaya başladı.



21 Nisan 2023’de Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 90 Kuruş gelen indirim depo fullemek adına birçok vatandaşı memnun etmişti. Şimdiyse gece yarısından itibaren geçerli olacak bir akaryakıt indirimi haberi geldi. Motorin fiyatları da bezinle birlikte indirime girerken şimdiki gece yarısı indirimi yalnızca benzinde olacak.



GECE YARISI BENZİNE İNDİRİM GELİYOR!



Gece yarısından itibaren 29 Nisan 2023 benzin indirimi başlıyor. Sürücüler istasyonların önünde adeta kuyruk olacak. Brent petrol fiyatlarının düşüşü bu kadar fazla olunca pompaya yansımaları da üst üste oldu. Varili 77 dolar olan Brent petrol fiyatı, benzin indirimine üst üst kısa zamanda yansıdı.



Gelen 1,21 TL indirimin ardından 90 Kuruş indirimle beraber benzin fiyatlarında toplamda 2,11 TL’lik bir indirim meydana gelmiş oldu. Bu da depoları fullemek için en uygun zamanlardan birisi olduğu anlamına geliyor.



28 NİSAN 2023 BENZİN FİYATLARI NE KADAR?



28 Nisan 2023 benzin fiyatları ortalama olarak litre başına İstanbul’da 20,35 TL, Ankara için 20,70 TL, İzmir içinse 20,67 TL.