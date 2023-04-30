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Akaryakıta dev indirim o tarihte! Sürücüler hazırlansın

Akaryakıt fiyatlarında bir süre daha zam beklenmiyor. Bir indirim daha gündemde. İndirim için verilen o tarihte sürücüler hazır olsun! İşte akaryakıt indirimine zammın tarihi...

Akaryakıta dev indirim o tarihte! Sürücüler hazırlansın

Akaryakıta dev indirim o tarihte! Sürücüler hazırlansın! Araç kullanan vatandaşların sevindiği haber ilk olarak 21 Nisan tarihinde bayramın ilk günü geldi. Ardından geçtiğimiz gün benzine bir 91 Kuruş ve 47 Kuruşluk daha indirim duyuruldu. Son günlerde arka arkaya benzine ve motorine gelen indirimler vatandaşları memnun etti. Şimdiyse Salı gecesinden bir indirim daha olacağı söyleniyor. İşte Salı gecesi gelecek indirimin ayrıntıları... 


ZAM YOK, İNDİRİM VAR! 


Akaryakıt fiyatlarında şu sıra zam haberi duyulmuyor. Bunun yerine arka arkaya son zamanlarda indirim haberleri vatandaşları mutlu ediyor. Salı günü bir daha zam beklenirken sürücüler depoları artık arka arkaya gelen indirimlerle dolup taşırmak isteyecek. 


Salı gecesinde motorine gelecek 58 Kuruş indirimle beraber depolar dolacak. Masrafların bir miktarda olması Türkiye’de son zamanlarda tüm ürün ve hizmetlere gelen zamlar nedeniyle bir parça olsun memnun ediyor. Akaryakıt sahipleri Salı 00.00 itibariyle araçlarının depolarını fullemek için beklesin. Peki, güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? 30 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar? 


30 NİSAN 2023 AKARYAKIT FİYATLARI 


Brent petrolün varil fiyatı 30 Nisan 2023 sabahında 80,26 dolardan işlem görüyor. Dün kapanış fiyatı ise 78,22 dolardı. 


30 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde: 


İstanbul Anadolu’da litresi 20,33 TL olan benzin Avrupa Yakası’nda ise 20,38 TL’den işlem görüyor. Motorinde ise Anadolu’da fiyat 19,66 TL iken, Avrupa’da 19,72 TL. LPG Anadolu’da litresi 10,99 TL’ye satılırken, Avrupa’da ise 10,99 TL’ye satılıyor.  


Ankara için benzin 20,75 TL’den satılırken, motorinin ortalama fiyatı ise 20,09 TL ve LPG fiyatı ise 11,03 TL. 


İzmir’de bir litre üzerinden benzin 20,75 TL’ye satılırken, motorin ortalama olarak istasyonlarda 20,16 TL’ye satılıyor. LPG’nin İzmir’de ortalama fiyatı ise 10,81 TL’den satış görüyor. 

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