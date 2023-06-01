Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor

Türkiye'de ekonomik kriz derinden etkilemeye devam ederken acil nakit ihtiyacı olanlar için o bankadan büyük kampanya geldi. Kamu bankalarından Halkbank Sabah saatlerinde yeni kampanyasını duyurdu. Acil Nakit paraya sıkışanlar bu Kampanyayı sakın kaçırmasın. Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisi veriyor. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 12-24 36 ay vadeli olarak sağlanıyor. Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

ÖDEME DETAYLARI BELLİ OLDU

Bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredileri hakkında araştırmalar devam ederken açıklama Halkbank'tan geldi. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 50.000 TL ile 100.000 TL arasında ödeme yapılacağını duyurdu.

Ödemeler kapsamında %1,94 faiz oranı sunulacağı belirtilirken 50.000 TL'lik kredi için 36 ay vade seçeneği sunuluyor. 24 ay seçeneği ile 100.000 TL üzerinde ödeme almak isteyenler ise 12 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek. Kredi almak isteyen vatandaşların en yakın Şube üzerinden başvuru yapabileceği aktarıldı.

ÖDEME KOŞULLARI AÇIKLANDI

Halkbank tarafından yapılan açıklama kapsamında ödeme koşulları da tek tek açıklandı. Yapılan açıklama doğrultusunda aylık %1,94 faiz oranı ile 12,24 veya 36 ay vade seçeneği sunulduğu aktarıldı. Banka tarafından belirtilen ödeme türleri de şu şekildedir:

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.