GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor

Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar için bu sabah yeni kredi kampanyası başladı. 12 24 36 ay vade ile tam 50.000 TL düşük faizli kredi desteği sağlanıyor. Başvurular ay sonuna kadar devam edecek.

Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor

Türkiye'de ekonomik kriz derinden etkilemeye devam ederken acil nakit ihtiyacı olanlar için o bankadan büyük kampanya geldi. Kamu bankalarından Halkbank Sabah saatlerinde yeni kampanyasını duyurdu. Acil Nakit paraya sıkışanlar bu Kampanyayı sakın kaçırmasın. Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisi veriyor. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 12-24 36 ay vadeli olarak sağlanıyor. Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

ÖDEME DETAYLARI BELLİ OLDU

Bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredileri hakkında araştırmalar devam ederken açıklama Halkbank'tan geldi. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 50.000 TL ile 100.000 TL arasında ödeme yapılacağını duyurdu.

Ödemeler kapsamında %1,94 faiz oranı sunulacağı belirtilirken 50.000 TL'lik kredi için 36 ay vade seçeneği sunuluyor. 24 ay seçeneği ile 100.000 TL üzerinde ödeme almak isteyenler ise 12 ay vade seçeneğinden yararlanabilecek. Kredi almak isteyen vatandaşların en yakın Şube üzerinden başvuru yapabileceği aktarıldı.

ÖDEME KOŞULLARI AÇIKLANDI

Halkbank tarafından yapılan açıklama kapsamında ödeme koşulları da tek tek açıklandı. Yapılan açıklama doğrultusunda aylık %1,94 faiz oranı ile 12,24 veya 36 ay vade seçeneği sunulduğu aktarıldı. Banka tarafından belirtilen ödeme türleri de şu şekildedir:

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu
Asgari ücret zammı tarihi belli oldu! Asgari ücretliye sevindirici haber geldi Asgari ücret zammı tarihi belli oldu! Asgari ücretliye sevindirici haber geldi
Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı
TBMM onayladı! Emekliye 100 bin TL destek ödemesi verilecek TBMM onayladı! Emekliye 100 bin TL destek ödemesi verilecek
Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme
Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı
SON HABERLER
Dolar 35 TL olacak dendi İslam Memiş uyardı: Sakın o tuzağa düşmeyin Dolar 35 TL olacak dendi İslam Memiş uyardı: Sakın o tuzağa düşmeyin
Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı Gece yarısı geliyor! Araç sahiplerine kontak kapattıracak OKKALI ZAM az önce açıklandı
Tapusu olanlar dikkat! Son çağrı yapıldı: Geç kalana rekor ceza var Tapusu olanlar dikkat! Son çağrı yapıldı: Geç kalana rekor ceza var
7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi 7 bin 500 TL yardım az önce açıklandı! Dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi müjde geldi
Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor Acil nakit lazımsa hemen başvurun! 12, 24, 36 ay vadeli 50.000 TL düşük faizli kredi desteği veriliyor
Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme Bakanlık duyurdu! Kurban Bayramı öncesi hane başına 4000 TL nakit ödeme
Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı Emekliye müjdeler! Bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihi açıklandı
Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu Memur ve emekliye akşam müjdesi! Yeni zam oranı yüzde 50 oldu