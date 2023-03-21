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950 TL, 1.100 TL, 1.250 TL yardım parası için aileden bir kişi başvuru yapsın! 10 gün içinde hesaplara yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardıma ihtiyacı olan vatandaşa müjde. Aile İçinden bir kişinin başvuru yapması yetiyor. 950 TL, 1.100 TL ve 1.250 TL yardım parası veriliyor. E-devlet başvuru ekranı açıldı geç kalmayın.

950 TL, 1.100 TL, 1.250 TL yardım parası için aileden bir kişi başvuru yapsın! 10 gün içinde hesaplara yatacak

Aile Bakanlığı Sosyal Yardım ödemelerine 2023 yılında da devam ediyor. Yeni zamlı sosyal yardım parası ödemeleri Mart ayında hesaplara geçiyor. Özellikle aile yardımı ödemeleri için geri sayım başladı. Nisan ayında aile yardımı almak isteyenlerin hemen başvuru yapması gerekiyor. Bugün başvuru yapanlar 10 gün sonra destek ödemesi alabiliyor. Türkiye aile destek yardımı için hane içinden sadece bir kişinin başvurusu yeterli oluyor. PTT’den 950 TL, 1.100 TL ve 1.250 TL yardım parası almak için geç kalmayın.

BUGÜN BAŞVURAN 10 GÜN SONRA ÖDEME ALACAK

Türkiye'de ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle devlet yardımına olan ihtiyaçlar her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi ailelerin elini bırakmıyor. Türkiye aile destek yardımı ödemeleri tüm hızıyla sürerken nisan ayı için başvurular kabul edilmeye başlandığı. Aile yardımı almak isteyenlerin 10 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Başvurusu onaylananlara PTT'den 950 TL, 1.100 TL ve 1.250 TL ödeme yapılıyor.

Nisan ayı aile yardımı ödemelerinden faydalanmak için başvuru ekranı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başvuru yapmak isteyen adayların e-Devlet'ten işlem yapabileceğini duyurdu.

AİLE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında da aile odaklı sosyal yardım ödemelerini sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu sabah erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile birlikte aile yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilecek olan yardım ödemelerine başvurular e-Devlet'ten ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından kabul ediliyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda geliriniz olsa bile bu yardıma başvuru yapabiliyorsunuz. Aile yardımı için hane İçinden bir kişinin başvurusu yeterli oluyor.

ŞARTLARI BAKAN TEK TEK AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık aile yardımı şartlarını tek tek açıkladı. Asgari ücretli emekli ve dar gelirli için ödenen aile yardımı sadece bir şart karşılığında veriliyor. O da hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması. Ayrıca bu şart hanelere ödenecek yardım miktarı içinde önem taşıyor. Aile yardımı ödemeleri hane içinde kişi başına düşen gelire göre yapılıyor.

Gelir durumuna göre dar gelirli ihtiyaç sahibi ve Asgari ücretli kişilere ödenecek nisan ayı aile yardımı miktarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak

450 TL üzeri – 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak

911,15 TL üzeri – 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak

Nisan ayında aile yardımı almak isteyenler elini çabuk tutsun. Başvuru işlemleri e-Devlet'ten başladı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da yapabilirsiniz.

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