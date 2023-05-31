8 milyon asgari ücretliye müjde! Asgari ücrete zam takvimi az önce açıklandı

SON DAKİKA… Asgari ücret zammı takvimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belli oldu. Asgari ücret tespit Komisyonu toplantı tarihi açıklandı. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam için komisyon bir araya gelecek. Yeni asgari ücret tutarı da böylelikle belli olacak. 8 milyona yakın asgari ücretle çalışan bu zam haberini bekliyordu haber nihayet geldi. Asgari ücretliye ek zam oranları da belli oldu. Peki Asgari ücrete ne kadar zam geliyor? Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Merakla beklenen asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleri haberimizde…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Türkiye'nin cumhurbaşkanı oldu. Seçimler sonrasında en çok merak edilen konular ise zam haberleri olmuştu. Özellikle asgari ücret zammı 8 milyona yakın çalışan tarafından merakla bekleniyordu. Nihayet beklenen o Haber geldi. Asgari ücret zammı toplanıyor. Asgari ücrete zam takvimi belli oldu Ayrıca oranlarda ortaya çıktı. Bu yıl asgari ücret zammı rekor kıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücret tespit Komisyonu da erken toplanacak. Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizin devamında...

ASGARİ ÜCRET ZAM TAKVİMİ BELİRLENDİ!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için Haziran ayı içerisinde bir araya gelmek için hazırlanmaktadırlar. Kabine'nin kurulacağı tarih hala beklenmektedir. Asgari ücretin belirlenmesinde alt sınır için dikkat edilecek iki kriter belirlendi.

2023 Ocak ayında asgari tutara zam yapılacağı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Temmuz ayında asgari ücrette ara zam yapılacağını açıkladı.

Yeni kabinenin toplanması beklenmektedir. YSK konu ile ilgili açıklamada bulundu. Milletvekili seçimlerinin net sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiği belirtildi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacaktır. Komisyon işçi, işveren ve hükümet dahilinde 15 kişi olacaktır.

Temmuz ayı zammının yanında alım gücü artırılması, gelir artırıcı uygulamaların gerçekleştirileceği belirtildi. İşçi tarafından TÜRK-İŞ, işveren tarafından TİSK dahil olacaktır. Düzenleme ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

6 aylık enflasyon rakamlarının %20-23 arasında olacağı beklenmektedir. 5 Haziran tarihinde enflasyon rakamları açıklanacaktır. 500 dolarlık bir alım gücü kritik alt sınır olarak belirlenmektedir. Yeni asgari tutarın bir refah payı ile %30-35 arasında artması kesin olarak görülmektedir. %30 zam gerçekleşmesi halinde net ücretin 11.058 TL, brüt ücretin ise 13.010 TL olacaktır.