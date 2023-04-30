7.500 TL emekli aylığı alanlar dikkat! Son gün 31 Mayıs

Emekli vatandaşlar için 2023’de güzel haberler gelirken Türkiye İş Bankası da promosyon ödemesinde hatırlatma yaptı. Güncel promosyon ödemesi için son başvuru tarihini verdi. Emekli promosyon ödemesi kampanyasında son tarih olarak 31 Mayıs 2023’ü verdi. İş Bankası’ndan emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar İş Bankası’ndan karşılıksız promosyonunu alabilecek. Peki, İş Bankası promosyon ödemesi ne kadar? Emekli promosyon kampanyası detayları neler? İşte İş Bankası emekli promosyon detayları haberimizde...



İŞ BANKASI EMEKLİ AYLIĞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



İş Bankası’na emekli maaşı taşıyacak olan vatandaşlar SSK ve Bağ-Kur’dan emekliyse SGK il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veya e-Devlet platformundan maaş taşıma işlemini gerçekleştirerek İş Bankası’na geçiş sağlayabilmektedir. Ayrıca İş Bankası emekli maaş müşterisi olmak için yakınındaki banka şubesine de başvuru yapılabilmektedir.



İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?



İş Bankası emekli promosyonu için yapılması gereken maaş taşıma işleminden sonra emeklilere öncelikle bazı avantajlar sağlanmaktadır. Emekli maaş ödemesini İş Bankası’ndan çekecekler Maximum kart ile ek kartlar için hiçbir aidat ödememektedir. Türkiye’nin her yerinde bulunan ATM’lere kolayca erişim sağlayarak işlemlerini halledebilmektedirler.



Yeni emekli olan ya da eski emekli tüm vatandaşlar 3 sene boyunca Türkiye İş Bankası’nda kalmaları halinde nakit promosyonlarını almaktadır. Minimum 7 bin 500 TL’ye artan emekli maaşı için İş Bankası 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL alanlara 6 bin 750 TL karşılıksız ödemesini alacaktır. 10 bin TL alanlar ve daha fazla maaş çekenler içinse İş Bankası 7 bin 500 TL ödeme yapmaktadır.



Karşılıksız promosyon ödemesini alacak olan emeklilerin ilk maaşları yattıktan sonra maksimum 3 iş günü süresi içerisinde promosyonunu da hesabından çekebilmektedir.