5L Ayçiçek yağı fiyatları en dipte! CarrefourSA Ayçiçek yağı indirimi 3 gün sürecek

Marketlerin sıklıkla düzenlediği indirim kampanyaları, şimdilerde sadece fiziki mağazalarında değil, aynı zamanda online mağazalarında da gerçekleşmeye başladı. Söz konusu online alışveriş olduğunda oldukça iddialı markalardan biri olan CarrefourSA marketleri, gerçekleştirmiş olduğu indirimlerine bir yenisi daha eklendi. Eklenen bu indirim kapsamında ayçiçek yağlarının fiyatı yüzde 38’e varan fiyat düşüşleri ile buluşurken; güncel ayçiçek yağı fiyatları da ortaya çıktı.

İndirimlerini gerçekleştirmeyi sürdüren CarrefourSA marketlerinin son indirimi ayçiçek yağlarını kapsadı. Ayçiçek yağlarında yüzde 38’e varan indirimler gerçekleştiren CarrefourSA marketleri, fiyatları 39,95 TL bandına kadar çekti. Peki CarrefourSA marketlerinin indirimleri neler? CarrefourSA marketlerinde güncel ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? İşte CarrefourSA marketleri ayçiçek yağı indirimleri ve güncel ayçiçek yağı fiyatları…

CARREFOURSA MARKETLERİ AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Ayçiçek yağı indirimlerini başlatan CarrefourSA marketleri, ‘Yudum Ayçiçek Yağı Pet 5 L’ ürünlerinde yüzde 10 indirim yaparak, ürünün fiyatını 169,90 TL’den 152,90 TL’ye düşürdü. Bir başka indirimi ‘Yudum Ayçiçek Yağı Teneke 5 L’ ürünlerinde gerçekleştiren CarrefourSA marketleri, bu üründe gerçekleştirdiği yüzde 18 indirim ile 176,90 TL’lik ürünü 144,90 TL’ye indirdi. Aynı indirim kapsamında ‘Sırma Ayçiçek Yağı 5 L’ ürünlerini yüzde 14 indirimle 139,90 TL’ye kadar düşüren CarrefourSA marketleri, ‘Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 L’ ürünlerinin fiyatlarını ise yüzde 28 indirimle ,69,75 TL’ye kadar geri çekti.

CARREFOURSA MARKETLERİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI GÜNCELLENDİ

İndirimi sadece CarrefourSA Kart’a özel yapan CarrefourSA marketlerinin indirimleri sonrası ayçiçek yağı fiyatları da güncellendi. Bu kapsamda yüzde 18 indirim alan ‘Orkide Ayçiçek Yağı 4 L’ ürünleri 139,90 TL’ye düşerken, yüzde 17 indirim alan ‘Orkide Ayçiçek Yağı 1 L’ ürünleri 39,95 TL’ye; yüzde 8 indirim alan ‘Kırlangıç Ayçiçek Yağı 4 L’ ürünleri 123,90 TL’ye; yüzde 38 indirim alan ‘Biryağ Ayçiçek Yağı 4 L’ ürünleri ise 99,90 TL’ye geriledi.