4A 4B 4C’li ve EYT'liye Nisan’da ödeme yağmuru! Emeklinin cebine girecek rakamı duyanın ağzı açık kaldı

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT’li emekliler nisan ayında yapılacak olan ödemeleri merakla araştırılıyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz emeklinin cebine nisanda tam 3 farklı ödeme girecek. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler çifte bayramı yaşayacak. 4 A 4B 4C emeklisi ile EYT'linin tamamı bu ödemeden faydalanacak. Peki, Nisan'da emekliyi bekleyen ödemeler neler? Hangi Emekli ne kadar ödeme alacak?

Ekonomik şartların her geçen gün daha da kötüye gitmesi nedeniyle milyonlarca emekli Vatandaş ne yazık ki zor günler geçiriyor. Emekliler, aldıkları maaşlarla geçinmekte güçlük çekerken devletten Geçtiğimiz günlerde Müjdeli Haber gelmişti. En düşük emekli maaşı olan 5.500 TL 2000 TL'lik zamla 7.500 TL'ye yükselmişti. Ancak bu defa da emeklinin kafasında çok sayıda soru işareti oluştu. Bu zam sadece en düşük emekli maaşı alanlara mı geldi yoksa tüm emeklilere zam var mı sorusunun yanıtını merak ediliyor. Peki, emekli maaşlarına ara zam gelecek mi? emeklilere nisanda yapılacak ödemeler neler?

NİSAN'DA EMEKLİNİN CEBİ PARA DOLUP TAŞACAK

Milyonlarca emekliyi sevindirecek kadar devletten geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Yani bu durumda emekli maaşlarında yaşanan artış 2.000 TL oldu. Fakat 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler bu duruma isyan etti. Aradaki makasın kapandığını söyleyen emekliler kendilerine de zam yapılmasını bekliyor. Zam haberleri şu an için muallakta ancak emeklinin nisan ayında alacağı ödemeler belli oldu. Emeklinin cebine Nisanda 3 farklı ödeme girecek. Peki, nedir bu ödemeler?

EMEKLİYE 3 FARKLI ÖDEME YAPILACAK

Nisan ayında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde emekliye ilk ödeme müjdesi bayram ikramiyesi oldu. Bildiğiniz üzere bayram ikramiyesi de 2023 yılında zamlı olarak hesaplara yatacak nokta geçtiğimiz yıl 1100 TL olan bayram ikramiyesi Bu yıl 2000 TL'ye yükseldi. Emeklilerin 15 Nisan tarihinde bayram ikramiyesi ödemelerini alacakları tahmin ediliyor.

Emekliler, yine zamlı maaşlarını da nisan ayında alacak. AK Parti'den Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada düzenlemenin kısa süre içinde TBMM'ye geleceği ve nisan ayına yetişeceği ifade edilmişti. Yani 7500 TL maaşlardan nisan ayında emeklinin cebine girecek.

Emekliye nisan ayında diğer bir müjde ise bankalardan geldi. Bankalarda emeklinin kalbini kazanabilmek için harekete geçti. özellikle EYT yasasının TBMM’den geçmesi sonrasında bankaların Emekliye ödeyeceği promosyon ücretlerine zam yapıldı. En az 15.000 TL'ye çıkması planlanan promosyonlar da Nisan ayından itibaren emeklinin cebine girecek.