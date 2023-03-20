4A 4B 4C emeklisine ek zam netleşti! Kuruşu kuruşuna hesaplandı yüzde 13,8 ara zam geliyor

Milyonlarca emekli ara zam var mı sorusunun yanıtını merak ediyor. 2023 yılının Ocak ayında %30 maaş zammı alanı emekliler Enflasyonun yükselmesi sebebiyle ay sonunu getiremiyor ve geçinmekte de güçlük çekiyor. Bu sebeple emekliye Nisan’da ara zam beklentisi oluştu. Emekliye ek zam var mı? Emekliye nisanda ara zam yapılacak mı? Son dönemlerde emeklilerin en çok cevap aradığı sorular bunlar oluyor. Peki emekli maaşlarına artış olacak mı? Nisan ayında emekli maaşlarına zam gelecek mi? emekli ara zam ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

14 milyona yakın emekli vatandaş yılbaşında %30 maaş zammı almıştı. Emekli maaşlarına yapılan bu zam artan enflasyon nedeniyle yetersiz kaldı. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaşlar şimdi elindeki para ile geçinmekte zorlanıyor. Bu nedenle de milyonlarca emekli maaşlarına ara zam yapılmasını bekliyor. Genel seçimler öncesinde emeklilerin bu yönde talepleri oldukça yüksek. Maaş zammı bekleyen emekliler için güzel haber geldi. Yeni Zamlı emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Peki, emekli maaşlarına ne kadar ara zam yapılacak? Nisan ayında emekliye ara zam var mı?

NİSAN’DA EMEKLİYE ARA ZAM YAPILACAK MI?

4A 4B 4C emeklisi vatandaşlar uzun süreden beri maaşları ile geçinmekte güçlük çektiklerini söylüyor ve seslerini duyurmaya çalışıyordu. Özellikle Enflasyonun düşmemesi ve döviz kurundaki hareketlilik alım gücünün düşmesine sebep olurken emekli vatandaşlar Bu anlamda en çok zorluk çeken kesim haline dönüştü. Yılbaşında emekli maaşlarına %30 artış yapılmış aynı zamanda en düşük emekli maaşı ise 5500 TL'ye yükselmişti. Her geçen gün artan hayat pahalılığı sebebiyle emekliye yapılan bu zamlar eridi bitti. Yaklaşan genel seçimler öncesinde milyonlarca emeklinin tek bir isteği var o da maaşlarına ara zam yapılması.

Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı sorusunun yanıtı bir süredir milyonlarca emekli vatandaş tarafından araştırılıyordu. Ankara kulislerinde dolaşan bilgiler ara zammın seçim öncesine yetişeceği yönünde. Ancak nisan ayında ara zam yapılmasa bile Temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon artışı yapılacak. Peki, emekli maaşlarına enflasyon artışı ne kadar olacak?

EMEKLİYE %16.8 ZAM KESİNLEŞTİ

Milyonlarca emeklinin beklediği hesaplamalar yapıldı. Temmuz ayında emekli maaşlarına %16.8 zam kesinleşti. Uzmanlar şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerinden yola çıkarak Temmuz ayında yapılacak olan zam oranını hesapladı. Tabii ki yılbaşında olduğu gibi Temmuz ayında da enflasyon oranına ek olarak Cumhurbaşkanı kararı ile enflasyon farkı verilebilir. Ancak önümüzde genel seçimler var. Yani hükümetin değişmesi durumunda bu kurallarda değişebilir.

BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NİSAN AYINDA BELLİ OLACAK

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği diğer bir haber ise bayram ikramiyesi zammı. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken emekliler Bayram ikramiyesine zam gelecek mi sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Seçimler nedeniyle Bayram ikramiyesine zam da kesin gibi görünüyor. Nisan ayının ilk haftasında yeni Bayram ikramiyesinin açıklanacağı tahmin ediliyor. Ramazan Bayramı öncesi emeklinin beklediği ikramiye miktarı ise 2500 TL oldu.