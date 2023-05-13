31 Mayıs'a kadar başvuru yapana 1000 TL hediye para! O banka az önce duyurdu

Ekonomik sorunların cirit attığı bu dönemde bankaların her adımı önem arz ediyor. Etkili olacağı öngörülen bir diğer hamle Garanti BBVA cephesinden geldi. Garanti Bankası müşterilerine ne vaat ediyor? Katılım şartları neler? Haberimizin devamında...

GARANTİ BBVA KAMPANYASININ AYRINTILARI NELER?

Birçok kampanyası ile oldukça dikkat çeken Garanti BBVA'dan yeni bir hamle geldi. Kampanya bankaya gitmeden müşteri olan kişiler için tasarlandı. Garanti Bankası'nın şubelerine gitmeden mobil uygulaması aracılığıyla müşteri olanlar bu kampanyadan 1000 TL değerinde bonus kazanabilecek.

KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI NELER?

Kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişiler:

1-31 Mayıs tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip ilk kez Garanti BBVA’lı olmalı.

Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartına başvurup onay almış olmalı. (Kart başvurularının Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapılmış olması gerektiği unutulmamalı.)

HANGİ KARTLAR KAMPANYAYA DAHİL?

Kampanyaya dahil edilen kartlar: Garanti BBVA Bonus, Money Bonus , sanal kartlar

Kampanyaya dahil edilmeyen kartlar: Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus , personel kartlar

KAZANILAN BONUSLAR NE ZAMAN KULLANILABİLİR?

Kampanya kapsamında 1000 TL'lik alışverişe 1000 TL değerinde bonus kazandıysanız bonusunuzu 27 Haziran – 27 Temmuz 2023 tarihleri arasında kullanmanız gerekmektedir. Aksi takdirde 28 Temmuz 2023 tarihinde bonusunuz banka tarafından geri alınacaktır.

Kampanyaya dahil edilen kartlardan birden fazlasına sahipseniz bonusunuz en çok kazanım sağladığınız hesabınıza yatırılacaktır.

İnternet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar, düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımları kampanyaya dahil edilmemiştir. Bu işlemler için harcadığınız paranın karşılığı bonus olarak verilmeyecektir.

İnternet alışverişlerinde de geçerli kartların kullanımı yapıldığı takdirde bonus kazanmanız mümkün.

Kampanya süresince yalnızca 1000 TL değerinde bonus kazanabilirsiniz.

İlk kez müşteri olan vatandaşlar, 10 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans başvurusunda da bulunabilir.