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17 Mart’ta son gün! Milli Emlak 60 bin TL’ye satıyor! Konut imarlı araziler

Milli Emlak 60 bin TL’ye satıyor! 17 Mart konut imarlı araziler için son gün! İşte Milli Emlak’tan konut imarlı araziler için kaçırılmayacak fırsat detayları...

17 Mart’ta son gün! Milli Emlak 60 bin TL’ye satıyor! Konut imarlı araziler

Türkiye enflasyon artışından çok fazla etkilenirken birçok sektörde zamlar kendisini hat safhada gösterdi. İnsanlar beslenmeden giyime, kişisel ihtiyaçlardan mülk sahibi olmaya kadar birçok noktada artık ceplerini zorluyor. Ev ve araba almak milyonlarca kişi için artık hayal olmuş durumda. Tüm bunlara bakıldığı zaman vatandaşların kaçırmaması gereken bir fırsat geldi. Eğer Milli Emlak’ın sunduğu 60 bin TL’lik konut imarlı arsayı kaçırmamak istiyorsanız hemen bakın. İşte Milli Emlak satışına dair detaylar... 


Milli Emlak Genel Müdürlüğü duyurduğu arsa satış ihalelerine dair resmi internet adresinde 60 bin TL’ye konut imarlı satıştan bahsetti. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için Mart 2023 ihale ilanları merakla beklenirken resmi internet adresi üzerinden beklenen açıklama geldi. 


Milli Emlak Mart 2023 satışları 


Yatırımcılar sıkı şekilde takip ederken Milli Emlak üzerinden Niğde’de bulunan arazi satışa kondu. KDV’den muaf tutan arazi yatırım amaçlı arazi ya da arsa almak isteyen kişiler için büyük fırsat olarak kendini gösteriyor.  
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Mersin Erdemli için yine bir araziyi satışa koydu ve ihale ilanlarında yayımlanan bu arazinin yüz ölçümü 122,93 metrekare iken, burası içinde KDV muafiyeti sağlanmakta. 


Milli Emlak ihale detayları 


Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklama resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirildi. Söz konusu arazilere dair satış tarihi ise Niğde için 21 Mart 2023 iken, Mersin için 17 Mart 2023 oldu. Karlı bir yatırım yapmak isteyen vatandaşların ihaleleri kaçırmaması gerekiyor.  


Yatırım yapmak isteyen kişiler için konut imarı verilen arsaların bu fiyata sunulmuş olması büyük avantaj. Detaylar için Milli Emlak Genel Müdürlüğü resmi internet adresine bakabilirsiniz. 

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