16’lı tuvalet kağıdına yüzde 50 indirim geldi! Evinde tuvalet kağıdı biten kaçırmasın

Carrefour'dan dev tuvalet kağıdı indirimi geldi. Son dönemlerde fiyatı sürekli artan tuvalet kağıdı Carrefour market ayrıcalığı ile %50 indirimli olarak satılacak. 16'lı solo marka tuvalet kağıdında indirim bu sabah saatlerinde başladı. Evinde tuvalet kağıdı bitenler, tuvalet kağıdı indiriminde stok yapmak isteyenler bu Kampanyayı sakın kaçırmasın. Dev tuvalet kağıdı indirimi ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında...

Vatandaşların ihtiyaçları arasında yer alan tuvalet kağıtları adeta dudak uçuklatmaktadır. O markette tuvalet kağıdına büyük indirim geldi. Hangi markette tuvalet kağıdına indirim geldi? Merak edilen detaylar haberimizde.

O MARKETTE SOLO KAĞIDA BÜYÜK İNDİRİM!

Vatandaşların ihtiyaçları arasında yer alan tuvalet kağıtları da artık dudak uçuklatır hale gelmiştir. O markette ise büyük indirim gerçekleşti. Duyan vatandaşlar markete adeta akın ettiler.

Geçtiğimiz yılda zamlanan tuvalet kağıtları da artık vatandaşları zorlamaktadır. Kaliteli olduğu kadar uygun ürünler aranmaktadır. Gelen büyük indirim vatandaşın dikkatini çekti. Kalitesi ve uygun fiyatı ile CarrefourSA'da büyük indirim başladı.

CarrefourSA 16'lı Solo Akıllı Tuvalet Kağıdı 68,90 TL olarak raflarda yerini aldı. Bu fİyatı gören vatandaşlar CarrefourSA'ya akın ettiler. CarrefourSA Kart'a özel olan bu indirim 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacaktır.