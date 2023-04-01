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1 Nisan geldi çattı, EYT’li maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin açıklama yaptı!

1 Nisan geldi çattı, EYT’li maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin açıklama yaptı! İşte EYT’li maaşları ne zaman alacak, sorusunun yanıtı haberimizde...

1 Nisan geldi çattı, EYT’li maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin açıklama yaptı!

Mart ayında müracaatlarını gerçekleştiren EYT’liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamada bulundu. Bu ay maaşların alınacağını belirterek, “Dün akşam yasa teklifini sunduk. SGK personellerinin maaş bağlama işinde ek mesaisini arttırdık. Hem gece hem de cumartesi, pazar çalışıyorlar.” ifadelerine yer verdi. 


Bakan Vedat Bilgin, canlı ayında bir açıklamada bulunarak gündemle ilgili “Minimum emekli aylığı 7 bin 500 TL’ye çıkardık. Bunun işlemleri de gerçekleştiriliyor. İkramiye işlemleri de diğer yandan sürüyor.” ifadelerine yer verdi. Bakan Bilgin, taşeron işçilerle ve gündemdeki konularla ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki, EYT maaşı ne zaman yatmaya başlayacak? Taşeron işçilerde son durum nedir? Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylar... 


EYT NİSAN MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK? 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, birçok konuda açıklamalar yaptığı canlı yayında maaşların Temmuz, Eylül aylarına kadar sarkması durumuna ilişkin iddialara, “Espri yapıyorlar değil mi? Cehaletlerinden söylüyorlardır. Para sorunu yok, Türkiye’de kaynak sorunu yok. 1,5 milyon kişi başvuru yaptı. Olağanüstü bir çalışmayla maaşların bağlanması için emek harcanıyor. Dün akşam yasa teklifini verdik. SGK personeli için ek mesai koyduk. Gece, cumartesi, pazar çalışıyorlar.” ifadelerine yer verdi.  


Ayrıca Mart ayında başvurularını yapmış olan vatandaşların Nisan ayında maaşlarının yatacağını vurgulayarak, Mayıs’ta ise herkesin aylıklarının yatacağını belirtti. Üstüne en düşük emekli maaşı ile ikramiye için çalışmalarında hızla devam ettiğini açıkladı. 


TAŞERON İŞÇİLERDE SON DURUM 


Açıklamalarında Bilgin, “Çözülecek dosyalar önümüzde çok. Taşeron işçi problemini de halledeceğiz. Sosyal devlet politikası sürecek. Rahmetli Ecevit toplu sözleşme sürecine geçmişti. Asgari ücret üzerindeki vergiyi kaldırmak için programa koymuştu, fakat yapamadı. Bize nasip oldu.” ifadelerine yer verdi. Çalışmaların çoğunluğunun ise tamamlandığını vurguladı. 


ŞEHİT YAKINI VE GAZİ MAAŞI NE KADAR? 


Bakan Vedat Bilgin, “Şehit yakınları ve gaziler ile dul ve yetimlerin bu zaman kadar neden asgari ücret düzeyinde maaşlarının arttırılmadığına şaşırdım.” diyerek bunu da düzenlediklerini ifade etti. Diğer yandan kendi işyeri olan Bağ-Kur’lular için de bir değişiklik gerektiğini belirtti.  

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