Rekor emekli banka promosyonu! Tek seferde 20 bin TL'ye geri ödemesiz promosyon!

Bankaların emeklilik promosyon kampanyaları son hızdevam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca belirli bir bankadan almaya taahhüt etmesi ile emekli promosyonu almaya hak kazanan emeklilere bir müjde bu bankadan geldi!

BU BANKA PROMOSYON TUTARINI 20 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Emekli vatandaşlar bankaların promosyon tutarlarını merakla araştırırken bankalar promosyon yarışlarını sürdürüyor. Yapılan son duyuruya göre Akbank emekli promosyon tutarlarını 12 bin TL'ye kadar yükseltti. Birçok bankanın promosyon tutarlarını 20 bin TL'ye kadar yükseltmesi beklenirken Akbank promosyonla ilgili şu açıklamaları yaptı;

'31 Ekim tarihine kadar emekli maaşını bankamıza taşıyan müşteriler 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve ek olarak Axess veya Wings kredi kartları ile verilecek her otomatik fatura talimatına 400 TL, toplam 5 talimata 2 bin TL chip-para ödemesi yapılacak.'

EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ EKİM 2023

Emekli promosyonları, emekli olan kişinin maaşını belirli bir süre boyunca belirli bir bankadan almaya taahhüt etmesi koşuluyla veriliyor. Örneğin, bir emekli belirli bir bankadan maaş almaya karar verir ve sonrasında sözleşmeden cayarsa promosyondan faydalanamıyor.

Promosyon artıran ek şartlara dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşını getirene, harcamaya ve puana göre ücretler artabiliyor. Banka ile maaş taşıma işlemi tamamlandığında, imzalanan sözleşmede promosyon ve taahhüt edilen süre ele alınıyor.

Bankaların yaptığı yeni emekli promosyon düzenlemesi ile en yüksek 10 bin TL olan emekli promosyonlarının 20 bin TL'ye çıkması gündemde. Bankalar ve SGK ile yeni promosyon anlaşması yapılması beklense de henüz bir açıklama gelmiş değil.

1-31 Ekim tarihleri arasında bankaların güncel promosyon kampanyaları şu şekilde:

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar ek koşulsuz 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi kazanıyor. Üstelik aidat ödemeden Maximum Kart sahibi olabiliyor, İşCep ve İnternet Şubesi'nden sınırsız sayıda ücretsiz havale/EFT yapabiliyor ve diğer banka ATM'lerinden ayda 2 kez ücretsiz nakit çekebiliyor.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 10.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.000 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.000 TL Ödül Fırsatı! Maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabiliyor.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatı! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5 bin TL promosyon alıyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlar, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus alabiliyor.

QNB FİNANSBANK

8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda9.200 TL'ye varan promosyon hizmeti veriliyor.

YAPI KREDİ

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlanan promosyon paketiyle 9.000 TL'ye varan ödeme yapılıyor.

KAMU BANKALARI

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın yaptığı ödemeler ise şu şekilde:

3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 3.000 TL

3.500-7.499 TL Arasında Maaş Alanlara: 3.500 TL

7.500-9.999 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.500 TL

10.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlara: 5.000 TL