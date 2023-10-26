O bankadan müşterilerine özel büyük nakit avans imkanı! Faizsiz 20 bin TL verecek! Başvuru için sayılı günler!

İş Bankası'ndan müşterilerine özel faizsiz kredi fırsatı! İş Bankası tarafından yayımlanan Ekim ayı kampanyasına göre müşterisi olan kişilere özel totalde tam 20 bin TL ihtiyaç kredisi verileceği öğrenildi.

İşCep aracılığı ile İş Bankası müşterilerinin kampanyaya katılım sağlayacağını ifade eden İş Bankası İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olanlara özel 20.000 TL’ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans ayrıcalığı sağlanacağını aktardı.

İŞ BANKASI'NDAN FAİZSİZ 20 BİN TL

Kredi ve kredi kartı faizlerinin arttığı bu son dönemde İş Bankası tarafından yapılan son açıklama ile birlikte müşterilerine özel toplamda 20 bin TL ihtiyaç kredisi verileceği öğrenildi. Bu kapsamda başvuru yapmak isteyen kişiler için kampanya hakkında merak edilen tüm detaylara da açıklık getirildi.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanyadan 01.10.2023 - 31.10.2023 tarihleri arasında İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan ve kredi kartı başvuruları onaylanmış müşteriler yararlanabilecektir.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans sadece 6 ay vade için geçerlidir.

Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 20.000 TL arasında olacaktır.

Sadece İşCep ve Maximum Mobil kanallarından kullanım sağlanabilecektir.

Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, kartın kullanılabilir nakit avans limiti ile sınırlandırılmıştır.

Kampanya kapsamında tanımlanan Faizsiz Taksitli Nakit Avans tutarı, azami 2 seferde ve toplamda tanımlanan tutarı geçmeyecek şekilde kullanılabilecektir.

NAKİT AVANS DETAYLARI BELLİ OLDU!

Kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, kredi kartının fiziki teslimini beklemeden Maximum Mobil’den kredi kartı limitinin % 50’sini aşmamak koşuluyla 5.000 TL ‘ ye kadar (5.000 TL dahil) kampanya kapsamında faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilecektir.

6 aydan farklı vadelerde ve 20.000 TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacaktır.

Kampanya kapsamı İşCep, Müşteri Olmak İstiyorum özelliğinden İş Bankası müşterisi olan ve kredi kartı başvurusu yaparak, başvuruları onaylanan müşteriler için geçerlidir.

Kampanya tanımlamaları her müşteri için kredi kartı başvuruları onaylarını takip eden 7 iş günü içinde yapılacak ve kampanyadan yararlanma süresi 30.11.2023’de sona erecektir. Her müşteri kampanyadan yalnızca 1 sefer yararlanabilecektir.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN KARTLAR

İş Bankası Bireysel Kredi Kartları, (İş Bankası Ticari Kredi Kartları, Aidatsız Kredi Kartı, İş Bankası Vergi Kart, İş Bankası Bayi Kart, KGF Kart hariçtir).

Esnaf ve Gerçek Kişi Tacir müşterilerimize ait Bireysel Kredi Kartları ile yapılan taksitli nakit avans işlemleri için müşteri bazında limit 10.000 TL olarak uygulanacaktır.