MGM’den 17 il için uyarı! O saatten sonra evden çıkmayın: FELAKETLER peş peşe yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden başla Karadeniz olmak üzere 17 il için kritik uyarı yapıldı. Kastamonu'da Dünden beri yaşanan sel felaketlerine yenileri eklenebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısını bugün tekrarladı. Felaketler peş peşe gelecek yağışlar o saat aralığında şiddetini arttıracak. O sebeple bölgede yaşayan vatandaşlara uyarı yapıldı. Aman dikkat o saat aralığında aklınız varsa evden çıkmayın. MGM son dakika hava durumu uyarısı ve detaylar haberimizde…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Burdur, Isparta, Aksaray, Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop un çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

Yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.