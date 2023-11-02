Meczup da, katilin avukatı da sensin vicdansız anne Meral! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında ''İsrail’in avukatlığını yapan Meral Akşener, artık hepten zıvanadan çıktı.. İsrail’e haddini bildiren uyarıları yapması ile tüm İslam aleminin tebriğini kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, dünkü grup toplantısında demiş ki: “Seni uyarıyorum.” Bu kadına ben şimdi, “İsrail’in bedava avukatlığını yapıyor” demeyeyim de, ne diyeyim? İsrail’i uyaracağına.. Türkiye’yi uyarıyor! Netanyahu’ya had bildireceğine.. Cumhurbaşkanı’mıza laf söylemeye kalkıyor..'' dedi. İşte Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri:

“İsrail’in bedava avukatlığını yapıyor”

İsrail’i uyaracağına..

Türkiye’yi uyarıyor!

Netanyahu’ya had bildireceğine..

Cumhurbaşkanı’mıza laf söylemeye kalkıyor..

İsrail’in avukatlığına bakınız, ki artık bu sözler, bedava avukatlığı da geçmiş, profesyonel paralı avukatlık aşamasına gelmiş:

“HAMAS’ın eylemleri en büyük darbeyi Filistin halkına vurdu!”

Vicdansız anne Meral..

Kalpsiz babaanne Akşener..

HAMAS’a bağlı İzzeddin Kassam mensuplarının 7 Ekim’teki operasyonunu kastederek, bu sözleri sarfediyorsun ama..

Birazcık utanıp, “Filistinlilerin dertlerine derman olamadık. Yaşadıkları katliamlar yerine, patatesten, soğandaki suni fiyat yüksekliklerinden bahsettik. Allah Razı olsun ki, İzzeddin Kassam mensupları, Filistinli çocukların haklarını savunmak üzere yola çıktı.. Bizim eksikliğimizi telafi etti” diyeceğine..

“HAMAS’ın eylemleri en büyük darbeyi Filistin halkına vurdu!” diyor..

Sanki bir ay önce, iki ay önce, üç ay önce, Meral Akşener patates-soğan muhabbeti ile seçim kazanmayı düşlediği dönemde; İsrail, Filistin halkını bombalamıyormuş da.. Şimdi bombalamaya başlamış gibi, algı yapıyor..

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