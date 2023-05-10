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MEB’den kritik karar! Tüm öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında duyurdu. MEB kritik karar aldı. Bu karar tüm öğrenci öğretmen ve velileri ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in son dakika açıklamaları haberimizde…

MEB’den kritik karar! Tüm öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında herkesi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Tüm okulların açılmasıyla ilgili tarih vererek, önemli uyarılar yapan Bakan Özer, köy okulundan anaokullara kadar çarpıcı detaylar verdi. İşte o kritik açıklama…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber'e verdiği röportajda Türkiye'deki eğitim hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, köy okullarına ve anaokullarına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, tarım liseleri ve AR-GE çalışmaları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Özer, 2022 yılında tüm köy okullarını hayata geçirme hedefini aştıklarını belirtti. "Her köy okulunun içerisine halk eğitim merkezi koyduk." diyen Bakan, "Şu an itibarıyla 3 bin 155 köy okulunu hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"TÜM OKULLAR 2023 YILININ SONUNA KADAR AÇILACAK"

Milli Eğitim Bakanı, 2023 yılının sonuna kadar tüm okullar ve köy okullarının açılacağının müjdesini verdi. Özer, "Vatandaşlar köy okullarının açıldığını zaten görüyor." dedi.

Bakan Özer, erken çocukluk eğitimi konusunda da çarpıcı bilgiler paylaştı. "6 bin 700 anaokulu kapasitesini vatandaşımızın hizmetine sunduk." diyen Özer, 5 yaş okullaşma oranının yüzde 99 olduğunu belirtti. "Türkiye'de artık okullaşmayla ilgili bir sorun kalmadı." diyerek sözlerine devam etti.

Özer ayrıca, tarım liseleri ile dünya gıda krizine hazırlık için AR-GE çalışmaları yürüttüklerini de belirtti.

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