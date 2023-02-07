MEB az önce duyurdu! E-sınavlar ertelendi mi?

Kahramanmaraş depremi sonrasında e-sınavlar yapılacak mı sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından sıklıkla aranıyordu. 07-12 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak olan sınavların milli yas ilan edilmesi ile birlikte ertelendiği iddia ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı e-sınavlar ile ilgili açıklama yaptı. Peki, e-sınavlar ertelendi mi?

MEB e-sınavlar ertelendi mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları da yakından takip ediliyor. Meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu süreçte sınavların ertelendiğini duyurdu. Ancak bakanlıktan E-sınavlar hakkında açıklama yapılmayınca araştırmalarda yoğunlaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı e-sınavlar ile ilgili son dakika açıklamasını da biraz önce yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 7-12 Şubat 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde e-sınav merkezlerinde yapılacağı açıklanan Motorlu Taşıt sürücülüğü, kalfalık ve amatör telsizcilik, ustalık sınavlarının tümü ertelendi.